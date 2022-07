Berlin (ots) -Der 25. Juli 2022 war ein sportlich starker Sonntag bei BILD TV. Mit 2,0 Prozent bei den Zusehern (ZG 14-49 Jahre)* erreichten die Sportsendungen von BILD zwischen 9 und 11 Uhr ihren insgesamt besten Marktanteil seit Senderstart. Die drei an diesem Sonntag von BILD-Sport-Vize Carli Underberg moderierten Fußball-Formate DIE LAGE DER LIGA mit Experte Alfred Draxler und das internationale Sportmagazin InTORnational konnten jeweils sogar 2,1 Prozent der Zuseher in der Zielgruppe gewinnen, der BAYERN INSIDER mit Experte Christian Falk 1,7 Prozent.*Quelle: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK, DAP, Nielsen, ANKORDATA; VIDEOSCOPE, 25.07.2022 DAP, Marktstandard: TV, vorl. gew. Daten | Sendungsdauer > 5 MinPressekontakt:Christian SenftAxel Springer SEPressesprecher BILDAxel-Springer-Str. 65, 10888 BerlinTel: +49 (0) 30 25 91-7 76 10christian.senft@axelspringer.dewww.BILD.tvPresselounge: presse.BILD.tvOriginal-Content von: BILD, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/56001/5280722