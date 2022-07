TEHERAN (dpa-AFX) - Im Iran ist das Internet in weiten Landesteilen gestört. Auch in der Hauptstadt Teheran kam es am Montag zu Ausfällen und Verbindungsabbrüchen, wie die Nachrichtenagentur Tasnim berichtete. Dem Bericht zufolge stehen die Probleme nicht im Zusammenhang mit dem staatlichen Telekommunikationsunternehmen. Als möglichen Grund nannte Tasnim einen Stromausfall an einer wichtigen Schnittstelle. Bereits in der Vergangenheit war im Sommer der Strom ausgefallen. Auch im Zusammenhang mit großen Protesten hatten die Behörden immer wieder das Internet beschränkt./arb/fmb/DP/jha