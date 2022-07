Berlin und Wien (ots) -- Ab 20. Juli ist der digitale Gesundheitsassistent des Wiener Start-ups XUND auf der Gesundheits-Super-App DoctorBox verfügbar.- Der digitale Gesundheitsassistent ist ein zertifiziertes Medizinprodukt, das der zielgerichteten Ersteinschätzung von Symptomen dient, konkrete Behandlungspfade aufzeigt und zu entsprechenden Fachärzt:innen und Apotheken navigiert - ohne Warte- und Recherchezeit.- Anwendbar bei jeder medizinischen Indikation.- DoctorBox entwickelt sich damit weiter zum einzigen All-in-one digitalen Gesundheits-Marktplatz Europas. Die Super-App kombiniert alle wesentlichen, digitalen Gesundheitsdienste auf einer Plattform: Von der Speicherung der Gesundheitsakten über digitale Diagnostik bis hin zu Medikationsmanagement und Versorgung im Notfall.- Digitaler Gesundheitsassisent - Step by Step im Video erklärt (https://vimeo.com/730925676)Eine gemeinsame Vision für den Fortschritt im digitalen GesundheitsmarktErstmals finden Nutzer:innen einen Gesundheitsassistenten zur Symptomanalyse direkt in ihrem Gesundheitskonto. Durch die Integration des Medizinprodukts von XUND in der DoctorBox App bekommen Nutzer:innen evidenzbasiertes Feedback zu den möglichen Ursachen ihrer Symptome. Nutzer:innen der Gesundheits-App DoctorBox erfahren, ob sie mit ihrem akuten Leiden wirklich einen Arzt aufsuchen sollten - und wenn ja - für welche Fachrichtung. Oder sie werden zu einer passenden Apotheke navigiert, die benötigte Medikamente bereitstellen kann. Damit kommen die Digital-Pioniere DoctorBox und XUND ihrer Vision einen entscheidenden Schritt näher: den Gesundheitsbereich auf den Bedarf von Patient:innen zuzuschneiden, ihn durch die Digitalisierung einzelner Dienstleistungen wesentlich zu entlasten, sowie Kapazitäten der Patient:innen, Fachärzt:innen und Apotheken optimal einzusetzen und Abläufe effizienter zu gestalten. Durch Anwendung von künstlicher Intelligenz wie medizinischer Algorithmen werden bestehende Daten ausgewertet, um innovative digitale Angebote für die Nutzer:innen und angeschlossenen Dienstleister:innen zu schaffen - immer unter Einhaltung strengster Datenschutzmaßnahmen.Tamás Petrovics, Co-Founder & CEO von XUND meint zu der Kooperation mit DoctorBox: "Unsere Services ergänzen sich perfekt. DoctorBox ist der einzige Gesundheitsmarktplatz Europas, hier liegt wertvolles Know How von dem wir in einer Zusammenarbeit extrem profitieren können. Zudem wollen wir gemeinsam bestehende Probleme angehen, etwa was das Thema "Elektronische Patientenakte" betrifft. Oftmals sind diese Daten in staatlicher Hand, die Akteure sind eher langsam, Fortschritt findet nur sehr mäßig statt. Dabei ist die Weiterentwicklung des digitalen Gesundheitsangebotes für alle Beteiligten - Ärzt:innen, Patient:innen, Apotheken etc. - in so vielerlei Hinsicht entscheidend für einen besseren und zielführenderen Einsatz von Kapazitäten. Mit einem dynamischen Partner wie DoctorBox haben wir die Chance schneller voranzukommen und Möglichkeiten zu entwickeln!"Die DoctorBox Gründer, Priv. Doz. Dr. med. Oliver Miltner und Tech-Unternehmer Stefan C. Heilmann ergänzen: "Wir werden durch Fortschritte in der Medizin immer älter, allerdings durch das gestiegene Alter auch immer kränker. Durch die Digitalisierung der Gesundheit können wir Krankheitsverläufe verbessern, wir geben Menschen eine Chance, länger gesund zu bleiben und ihre eigene Gesundheit zu managen."Was kann der Gesundheitsassistent in der DoctorBox App?Von der präzisen Analyse der Symptome bis zur Navigation zu geeigneten Fachärzt:innen und Apotheker:innen dauert es mit dem digitalen Gesundheitsassistenten nur wenige Minuten. Das spart den Nutzer:innen, angebundenen Fachärzt:innen und Apotheker:innen Zeit, Geld und Ressourcen. Haben die User:innen im DoctorBox Gesundheitskonto ihre Medical ID angelegt, ist die Nutzung des Gesundheitsassistenen sehr unkompliziert und in nur wenigen Schritten durchführbar (https://vimeo.com/730925676):- Zunächst werden die Nutzer:innen zu ihren Symptomen befragt und können mithilfe verständlicher Grafiken und einer Reihe an Auswahlmöglichkeiten ihre Schmerzen/Symptome bestimmen und den relevanten Körperregionen zuordnen.- Im nächsten Schritt wird eine Ersteinschätzung zu möglichen Ursachen erstellt. Zukünftig werden den Nutzer:innen mehrere Möglichkeiten zum weiteren Vorgehen vorgeschlagen, wie etwa die telemedizinische Beratung durch passende Fachärzt:innen, die Nachbestellung benötigter Medikamente in der Apotheke oder die Abspeicherung der Ergebnisse für den späteren Gebrauch.- Ein wesentlicher Vorteil ist die schnelle und unkomplizierte Navigation zu behandelnden Ärzt:innen und geeigneten Apotheken und eine konkrete Ersteinschätzung zu den möglichen Ursachen der Symptome. Der gegenseitige Austausch zwischen medizinischen Dienstleister:innen und Nutzer:innen wird erheblich schneller und effizienter."Patient:innen tendieren dazu, sich - um Zeit zu sparen oder weil sie keinen Arzttermin bekommen - auf 'Dr. Google' zu informieren. Dort bekommen sie aber leider oft Fehlinformationen. Der digitale Gesundheitsassistent soll u.a. diesem Problem vorbeugen und konkrete, nutzbare Informationen anhand exakt bestimmbarer Symptome bieten, sowie die gesamte Patient Journey von Ersteinschätzung/vom Auftreten der Beschwerden bis zum Arzttermin begleiten und optimieren. All das ist anhand des Einsatzes von Daten-Algorithmen und der Anbindung exzellenter Dienstleister:innen möglich", so Stefan Heilmann.Über DoctorBox2016 von Priv. Doz. Dr. med. Oliver Miltner und Tech-Unternehmer Stefan Heilmann gegründet, ist DoctorBox heute einer der größten unabhängigen Gesundheitsmarktplätze in Europa. Mehr als 1 Million registrierte Nutzer:innen besitzen ein DoctorBox Gesundheitskonto für ihr tägliches Gesundheitsmanagement. Das DoctorBox Gesundheitskonto zentralisiert wichtige Gesundheitsdaten. Zudem bietet DoctorBox eine wachsende Anzahl von diagnostischen, pharmazeutischen und ärztlichen Dienstleistungen an. DoctorBox ist in verschiedenen Sprachen verfügbar, Ende-zu-Ende verschlüsselt und ISO 27001 zertifiziert. So kann der Therapieverlauf gemeinsam mit den behandelnden Ärzt:innen besser nachvollzogen und die Gesundheit nachhaltig verbessert werden, für ein gesünderes längeres Leben. Darüber hinaus haben Nutzer:innen der DoctorBox von Anfang an die Wahl: Entweder speichern sie ihre Daten lokal auf dem eigenen Smartphone oder nutzen die Hochsicherheitsserver der DoctorBox auf deutschem Boden. Das rasante Wachstum spricht für sich: Bereits über 1 Million Menschen verfügen inzwischen über ein eigenes Gesundheitskonto bei DoctorBox. Allein 2021 sind die Nutzer:innenzahlen um 336 Prozent gestiegen.Ein Überblick der wichtigsten digitalen Services bzw. Tools:Erfassung und Speicherung aller GesundheitsdatenDiese Funktion bietet eine übersichtliche, geordnete Ablage aller relevanten Gesundheitsdaten wie etwa Befunde, MRT-Bilder, Röntgenbilder, Fotos, Rechnungen oder Trainingspläne. Das Tool vereinfacht den Ablauf medizinischer Behandlungen und erleichtert den Austausch mit Ärzt:innen und Weiterbehandler:innen erheblich.SymptomtagebuchMit diesem Tool haben die Nutzer:innen die Möglichkeit, ein ausführliches Schmerztagebuch zu führen und jederzeit Symptome und Krankheitsbilder chronologisch nachzuverfolgen und auszuwerten. Besonderheit: die Erinnerungsfunktion. Hiermit können mit nur wenigen Klicks jederzeit Fragen zu Krankheitszeichen wie Fieber, Schmerzen oder ähnliches beantwortet werden.Digitaler GesundheitsassistentDer digitale Gesundheitsassistent ist ein telemedizinisches Tool, das zur zielgerichteten Ersteinschätzung und einer umfangreichen Symptomanalyse dient. Es befragt die Nutzer:innen zu ihren Schmerzen und Symptomen, zeigt relevante Behandlungspfade auf und navigiert anschließend zu entsprechenden Fachärzt:innen - ohne Warte- und Recherchezeit.DokumentenanfrageNutzer:innen können sich umständliche Anrufe und Mailverkehr mit den behandelnden Ärzt:innen sparen: Mit der Dokumentenanfrage von DoctorBox können sie direkt aus der App Dokumente von Ärzt:innen anfragen.NotfallstickerBei dem DoctorBox Notfallsticker handelt es sich um einen physischen Aufkleber für schnellen und barrierefreien Zugang zu Patientendaten im Notfall. Über einen QR-Code können die in der Medical ID hinterlegten relevanten Gesundheitsdaten der Patient:innen in wenigen Sekunden abgerufen werden. Der Notfallsticker ist eine wichtige Brücke von der analogen in die digitale Welt, erleichtert Notfall- und Behandlungssituationen wesentlich und kann Leben retten! Verfügbar ist der Sticker in über 500 Apotheken deutschlandweit.Notfallausweis für Aortenpatient:innen (in Kooperation mit dem Deutschen Herzzentrum Berlin)Ein Einriss der inneren Wandschicht der Hauptschlagader (Aorta) endet unbehandelt oft binnen weniger Stunden tödlich. Um im Ernstfall eine optimale Erstversorgung zu ermöglichen und damit die Überlebenschance der Patient:innen zu erhöhen, bietet das Deutsche Herzzentrum Berlin (DHZB) (https://www.dhzb.de/) in Kooperation mit DoctorBox (https://www.doctorbox.de/) ab sofort allenAortenpatient:innen einen "Notfallausweis" an. Über einen QR Code sind Informationen über bereits identifizierte Aortenerkrankungen oder andere Vorerkrankungen der Patient:innen schnell zugänglich und können die Diagnose und Ersttherapie entscheidend verbessern.Notfallausweis in Kooperation mit der Björn Steiger StiftungDoctorBox und die Björn Steiger Stiftung verbessern gemeinsam die Notfallversorgung und stellen den Notfallausweis vor. In der DoctorBox App hinterlegen Nutzer:innen unkompliziert ihre Notfalldaten. Diese können Rettungskräfte im Ernstfall über einen QR Code auf dem Notfallausweis in nur wenigen Sekunden und barrierefrei auslesen, um sofort alle relevanten medizinischen Informationen einsehen und den Patient:innen schneller zielgerichtet helfen zu können.Verzeichnis der ArzttermineHier werden alle Arzttermine übersichtlich verzeichnet. Praktisch: Die Notiz- und Erinnerungsfunktion - so ist es fast unmöglich wichtige Termine zu vergessen.Medikationsmanagement mit VorratserinnerungDas marktführende Medikationsmanagement Tool: Mit praktischem Barcode Scanner lassen sich Medikamenteninformationen hinzufügen, eine Erinnerungsfunktion hilft bei der Einnahme und erinnert, wenn der Tablettenvorrat aufgebraucht ist. Auch Bestellungen an Apotheken lassen sich zukünftig darüber versenden.Dokumente teilenDirekt aus der App können Dokumente in wenigen Sekunden mit den Ärzt:innen geteilt werden - E-Mails, Postsendungen oder persönliche Abgaben bleiben erspart, Abläufe werden optimiert.Medical IDDie DoctorBox Medical ID enthält die wichtigsten Gesundheitsdaten der Nutzer:innen, wie etwa den Organspendeausweis, Patientenverfügung, Impfpass oder Notfallkontakte. Auch ICD-10 Diagnosen für Krankheiten und Allergien werden in die Medical ID integriert. Keine lästige Ablage mehr und schnellere Abläufe im Notfall!Weitere Informationen unter: www.doctorbox.de (http://www.doctorbox.de)Über XUNDDas 2018 in Wien gegründete Healthtech Start-up XUND hat einen KI-gestützten Gesundheitsassistenten entwickelt und will damit die Qualität und den Zugang zur Gesundheitsversorgung verbessern. Das Unternehmen beschäftigt bereits mehr als 30 Mitarbeiter:innen und hat neben dem Hauptsitz in Wien auch ein Büro in Budapest. Die Technologie hinter XUND kann als API-Lösung und in einem Lizenzmodell von Gesundheitsinstitutionen verwendet werden. Darüber hinaus ist die iOS-App für User:innen kostenlos im App Store erhältlich, im Sommer 2022 ist auch der Launch der Android-Version geplant. 