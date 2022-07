FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 25.07.2022 - 11.00 am



- BARCLAYS RAISES 4IMPRINT GROUP PRICE TARGET TO 4800 (4100) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BERENBERG CUTS CONDUIT HOLDINGS PRICE TARGET TO 555 (615) PENCE - 'BUY' - BERENBERG CUTS NATIONAL EXPRESS PRICE TARGET TO 240 (300) PENCE - 'BUY' - BERENBERG CUTS OCADO PRICE TARGET TO 1290 (1415) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES BEAZLEY PLC PRICE TARGET TO 685 (630) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES TRAINLINE PRICE TARGET TO 460 (350) PENCE - 'BUY' - BERNSTEIN PLACES TESCO AS 'BERNSTEIN BEST IDEA' FOR THE THIRD QUARTER - CITIGROUP STARTS GB GROUP WITH 'BUY' - PRICE TARGET 607 PENCE - CREDIT SUISSE RAISES FERREXPO TO 'OUTPERFORM' (NEUTRAL) - PRICE TARGET 250 (260) PENCE - GOLDMAN CUTS VODAFONE PRICE TARGET TO 175 (180) PENCE - 'CONVICTION BUY LIST' - JEFFERIES CUTS ABRDN PRICE TARGET TO 210 (273) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES CUTS ASHMORE GROUP PRICE TARGET TO 225 (400) PENCE - 'HOLD' - JEFFERIES CUTS IMI PLC PRICE TARGET TO 1610 (1845) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES CUTS JUPITER FUND PRICE TARGET TO 120 (220) PENCE - 'UNDERPERFORM' - JEFFERIES CUTS ROTORK PRICE TARGET TO 280 (320) PENCE - 'HOLD' - JEFFERIES CUTS S4 CAPITAL PRICE TARGET TO 170 (570) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES CUTS SCHRODERS PRICE TARGET TO 3000 (3350) PENCE - 'HOLD' - JEFFERIES RAISES BRITISH AMERICAN TOBACCO PRICE TARGET TO 4300 (4200) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES MAN GROUP PRICE TARGET TO 270 (125) PENCE - 'HOLD' - JEFFERIES STARTS HALEON WITH 'HOLD' - PRICE TARGET 330 PENCE - JPMORGAN CUTS JD SPORTS FASHION PRICE TARGET TO 180 (210) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES RELX PRICE TARGET TO 2800 (2670) PENCE - 'OVERWEIGHT' - MORGAN STANLEY CUTS ANGLO AMERICAN TARGET TO 3340 (3360) PENCE - 'EQUAL-WEIGHT' - MORGAN STANLEY CUTS ANTOFAGASTA TARGET TO 1280 (1320) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - MORGAN STANLEY CUTS CURRYS PRICE TARGET TO 87 (96) PENCE - 'EQUAL-WEIGHT' - MORGAN STANLEY CUTS DIRECT LINE TARGET TO 230 (310) PENCE - 'EQUAL-WEIGHT' - RBC CUTS DUNELM GROUP PRICE TARGET TO 930 (950) PENCE - 'SECTOR PERFORM' - RBC CUTS RATHBONE BROS PRICE TARGET TO 2160 (2350) PENCE - 'OUTPERFORM' - RBC RAISES FRASERS GROUP PRICE TARGET TO 850 (675) PENCE - 'UNDERPERFORM' - UBS CUTS INTERTEK PRICE TARGET TO 6500 (7000) PENCE - 'BUY' - UBS RAISES SERCO GROUP PRICE TARGET TO 210 (165) PENCE - 'BUY'



dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH assumes no liability for the correctness of this information./rob

Kostenloser Wertpapierhandel auf Smartbroker.de