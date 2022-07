NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Vodafone nach Quartalszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 168 Pence belassen. Die Serviceerlöse des Telekomkonzerns hätten seine Prognose etwas übertroffen, schrieb Analyst Akhil Dattani in einer am Montag vorliegenden Ersteinschätzung. Das Europa-Geschäft sei insgesamt wie erwartet ausgefallen. Die leichte Schwäche im Deutschland- und Italiengeschäft sei unter anderem vom Heimatgeschäft Großbritannien ausgeglichen worden./edh/ck



Veröffentlichung der Original-Studie: 25.07.2022 / 07:47 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.07.2022 / 07:48 / BST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: GB00BH4HKS39

