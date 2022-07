Unterföhring (ots) -Carina (35) aus Freigericht bei Hanau sucht seit zehn Jahren die Studentin, die sie nach einem Herzstillstand im Urlaubsflieger wiederbelebte.Maria Lia (56) aus Unterhaching will ihren Sandkastenfreund Markus nach 35 Jahren Funkstille um Verzeihung bitten.Und Rentnerin Petra (62) aus Wiesbaden träumt von einer neuen großen Liebe.Was haben die drei Frauen gemeinsam? Sie alle bitten Julia Leischik um Hilfe und reisen an einen besonderen Sehnsuchtsort: "DAS HAUS AM MEER". Dort hoffen sie, dass ihre Herzenswünsche in Erfüllung gehen - ab Montag, 22. August, um 20:15 Uhr in SAT.1.Julia Leischik ist voller Vorfreude: "'DAS HAUS AM MEER' gibt einem das Gefühl, dass alles gut werden kann. Im Kern wollen die Menschen einfach nur zueinander finden. An diesem besonderen Ort tun sie es.""DAS HAUS AM MEER mit Julia Leischik" (fünf Folgen) startet am Montag, 22. August, um 20:15 Uhr in SAT.1 und auf Joyn.Das Dokutainment-Programm wird produziert von Endemol Shine Germany in Zusammenarbeit mit Rainer Laux Productions.Barrierefrei: "DAS HAUS AM MEER mit Julia Leischik" wird mit Untertiteln für Gehörlose und Hörgeschädigte ausgestrahlt.Pressekontakt:Friederike VeesCommunications & PRUnit News, Sports, Factual & Fictionphone: +49 (0) 89 95 07 - 1129email: friederike.vees@seven.onePhoto Production & EditingLaura Stephanphone: +49 (0) 89 95 07 - 1162email: laura.stephan@seven.oneSAT.1 - Ein Unternehmen der Seven.One Entertainment Group /Alle Ansprechpartner der Communications & PR finden Sie hier: www.sevenoneent-pr.deOriginal-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6708/5280754