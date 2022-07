Ein Artikel von Stefan Pentenrieder; Senior-Trainer der Buhr & Team AG für mehr Unternehmenserfolg sowie Experte für Trainerausbildung, Lerndesigns und hybride Lernprozesse In dieser Serie stellt Buhr & Team zusammen mit Experten die "New Ways of Learning" und damit verbundene Vertriebsthemen der Branche vor. Starten wir nicht mit dem Neuen, sondern "back to the roots": Was bleibt rund um das Thema Lernen und Lernkonzepte unverändert? Arbeit mit und an den eigenen Stärken Der Mensch bleibt beim ...

Den vollständigen Artikel lesen ...