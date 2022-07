Vaduz (ots) -Das Sportförderprogramm Jugend+Sport (J+S) feiert im Jahr 2022 sein 50-jähriges Bestehen. Das besondere Ereignis wird mit verschiedenen Aktionen erlebt und sichtbar gemacht.Eine Jubiläumschoreografie begleitet die J+S Familie durch das ganze Jahr 2022. Sie kann schnell erlernt werden, bringt Abwechslung in das Sportprogramm, fördert die Gruppenzusammengehörigkeit und macht zudem Spass.Zur Unterstützung des Erlernens der Choreografie wurde vom Tanzclub Liechtenstein Samantha Fernandes da Silva engagiert. Bereits einige Vereine und Schulen haben im Sportunterricht, bei Lageraktivitäten oder in den Trainingsgruppen das Angebot der Hilfestellung angenommen. Mit viel Freude konnten die Kinder und Jugendliche in Kürze die Schritte umsetzen. Die Ergebnisse sind erfreulich und machen Lust auf mehr.Die Stabsstelle für Sport freut sich über weitere Nachahmer und bietet gerne Unterstützung an. Weitere Höhepunkte in diesem Jahr sind das nationale Jubiläumslager in Tenero, vom 31. Juli bis 6. August 2022 und der offizielle Jubiläumstag am 17. September 2022.Pressekontakt:Stabsstelle für SportJürgen TömördyT +423 263 63 31Original-Content von: Fürstentum Liechtenstein, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100000148/100892842