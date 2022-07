Berlin (ots) -Said Shiripour spricht über Kettenbrecher - eine Bewegung, bei der rund 700 Teilnehmer involviert sind. Sie soll Menschen dazu befähigen, das Leben zu leben, das sie sich wünschen. Das Highlight der Show war der deutsche Star Jochen Schweizer.Über Said ShiripourSaid Shiripour ist der Gründer und CEO von EZFunnels. Seine Karriere startete im Jahr 2013 mit Online Business. Bis heute hat er 50 digitale Informationsprodukte herausgebracht. Mit ihnen konnte er über 100.000 Kunden gewinnen und einen Umsatz von 58 Millionen Euro machen. Jahrelange kreative Bemühungen haben EZFunnels ergeben. Das Ziel: eine einfach zu bedienende und leistungsstarke Software (https://www.sueddeutsche.de/kultur/ki-lamda-machine-learning-openai-deepmind-1.5611576?reduced=true), mit der Unternehmer ein Geschäft aufbauen und online Geld verdienen können. Said Shiripour möchte anderen mit EZFunnels dabei helfen, einen Verkaufstrichter aufzubauen.Kettenbrecher-BewegungÜber 700 Teilnehmer sind in der Kettenbrecher-Bewegung involviert. In diesem Zuge führte Said Shiripour zusammen mit Jochen Schweizer eine Veranstaltung durch. Jochen Schweizer ist ein wichtiger deutscher Prominenter, welcher auch Teil von Höhle der Löwen ist.Bei der Kettenbrecher-Bewegung dreht sich alles darum, sein eigener Chef zu sein und ein eigenes Unternehmen ins Leben zu rufen. Diese Gemeinschaft unterstützt sich gegenseitig dabei, ihre Ziele zu erreichen.Shiripour hat bereits mit vielen Führungskräften und Unternehmen der Branche zusammengearbeitet. Durch seine philanthropischen Aktivitäten hat er seine Leidenschaft für das Unternehmertum mehr als einmal zum Ausdruck gebracht. Er fungiert als wichtiger Mentor für viele Online-Marketing-Experten. Bereits vielen Menschen hat er geholfen, ein eigenes Unternehmen aufzubauen. Er glaub fest daran, dass es an jedem selbst liegt, seine Zukunft zu gestalten und das zu erreichen, wofür man brennt.Kettenbrecher Review MeinungenDas Ziel von Kettenbrecher: Der Herr über das eigene Leben werden. Die Bewegung ist ein toller Weg, um sich ein Geschäft, eine Karriere und ein Leben aufzubauen. Sie führt Unternehmer Schritt für Schritt in die Freiheit und zeigt, wie man sich den Lebensstil aufbauen kann, den man gerne hätte.Für Said Shiripour geht es beim Unternehmertum vorwiegend um Freiheit und Lifestyle. Das Leben zu leben, das man sich wünscht, hat oberste Priorität. Dabei sollte man Spaß an der Arbeit haben.Das Unternehmertum hat viele Vorteile. Es gibt einem gleichzeitig die Möglichkeit, den Lebensunterhalt zu verdienen und das zu tun, was man liebt. Mit der Kettenbrecher-Bewegung erhält man genau das, was einem dabei hilft, die persönlichen Ziele zu erreichen.Jeder kann seinen Traum leben. Es ist nur wichtig, lebenslang zu lernen, einen Blick für neue Möglichkeiten zu haben und Neues zuzulassen. Shiripour hat selbst gelernt, dass Unternehmertum kein Wettbewerb ist. Es geht vielmehr darum, sich einen Lebensstil aufzubauen.Das ist die Philosophie der Kettenbrecher-Bewegung: Jeder hat die Kraft, sich ein freies Leben in Wohlstand aufzubauen. Dabei geht es gar nicht einmal nur darum, wohlhabend zu sein. Es geht auch darum, ein Leben voller Sinn, Spaß und Liebe zu führen.Kettenbrecher eignet sich für jeden, der sein Leben in Freiheit führen will. Trotzdem braucht man Disziplin und Ausdauer, um seine Ziele zu erreichen. Laut Shiripour muss jedes Unternehmen folgende Attribute erfüllen: innovativ, systematisch und leicht zu erlernen.Dank Kettenbrecher kann man das, was man erreicht hat, voller Stolz vorzeigen. Eine Rezension der Kettenbrecher-Bewegung spricht sogar davon, dass sie ein Muss für jeden ist, der davon träumt, sein eigener Chef zu sein.Autor von vier BüchernSaid Shiripour verschlingt Bücher geradezu. Jeden Tag liest er und bildet sich weiter, um auf dem neuesten Stand zu bleiben. Er selbst sagt von sich, dass er es liebt, zu lesen und seine Ideen mit anderen zu teilen.Als großer Anhänger und Förderer von Kettenbrecher glaubt er an die Mission und den Zweck der Bewegung. Damit hat er bereits vielen Menschen geholfen, ein Online Business aufzubauen und ihren gewünschten Lebensstil zu erreichen.Die Bücher, die Said Shiripour geschrieben hat, handeln von Führung, Marketing und Unternehmertum. Folgende vier Bücher hat er bisher veröffentlicht:- The Perfect Affiliate Business- The Perfect Info Business- The Perfect Online Business- The Perfect Agency BusinessFazitSaid Shiripour ist ein Unternehmer, der führend in der Online-Marketing-Branche tätig ist. Als großer Anhänger der Kettenbrecher-Bewegung glaubt er fest an seine Mission. Für ihn geht es beim Unternehmertum darum, sich ein erfolgreiches und solides Online Business aufzubauen. Es liegt an jedem Einzelnen, seine Zukunft zu gestalten. Hier siehst du seine neusten Trainings auf seinem Youtube-Kanal (https://www.youtube.com/c/SaidShiripourOfficial).Pressekontakt:Said Shiripourhttps://ezfunnels.comOriginal-Content von: ezfunnels, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/164220/5280847