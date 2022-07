In den letzten Jahren waren Rohstoffe im Begriff, dessen aufzuholen, was man seit der Finanzkrise an Performance verpasst hatte. Allerdings sieht es jetzt nicht mehr allzu rosig aus. Ist das das Ende der Rohstoff-Rallye? Von Johann Werther. Schlechte Aussichten Aktuell gibt es einige sehr negative Nachrichten für Rohstoffe. Da ist einerseits das Problem der Zinserhöhungen, welche drohen, nicht nur die USA, sondern die ganze Welt in eine Rezession ...

