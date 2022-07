Nach einem schwächeren Start notiert der Leitindex SMI mittlerweile zwar im Plus. Dieses verdankt er aber in erster Linie den beiden Pharma-Schwergewichten.Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt präsentiert sich zum Wochenstart uneinheitlich. Nach einem schwächeren Start notiert der Leitindex SMI mittlerweile zwar im Plus. Dieses verdankt er aber in erster Linie den beiden Pharma-Schwergewichten Roche und Novartis. Denn insgesamt sei bei den Investoren zu Beginn dieser datengeladenen Woche eher eine gewisse Zurückhaltung auszumachen...

