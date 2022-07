Bereits am kommenden Mittwoch wird die Deutsche Bank einen Blick in ihre Bücher erlauben und über die Ergebnisse des mehr als schwierigen und unsicheren zweiten Quartals informieren. An den Märkten wird das auch in gewisser Weise als ein Gradmesser für die hiesige Wirtschaft angesehen. Entsprechend hoch fällt die Spannung im Vorfeld aus.Trotz der vielen Herausforderungen geben die Analysten sich dabei recht optimistisch. Erwartet wird, dass die Deutsche Bank (DE0005140008) ihre Gewinne um ein gutes Stück im Bergleich zum Vorjahr steigern wird. 1,3 ...

