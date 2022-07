ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für Hellofresh von 84 auf 58 Euro gekappt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Analystin Victoria Petrova passte ihr Bewertungsmodell in einer am Montag vorliegenden Studie an die Eckdaten für das zweite Quartal und das gestutzte Jahresziel an. Der Kochboxenversender wachse aber stark, bleibe profitabel und habe genug in der Kasse für seine Projekte./ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.07.2022 / 03:32 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFXDE000A161408