Getty feiert am Montag sein Comeback an der Börse. Der Mediendienst kehrt über die Fusion mit der Mantelgesellschaft CC Neuberger Principal Holdings II zurück aufs Parkett. Der Deal fällt jedoch fast eine halbe Milliarde Dollar kleiner aus als geplant. Das dürfte zum Teil auch an der Performance der Konkurrenz liegen.Nachdem die SPAC-Aktionäre der Fusion vergangene Woche zugestimmt haben, startet Getty am Montag an der New York Stock Exchange in den Handel. Die Papiere von CC Neuberger Principal ...

