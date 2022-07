Am Wochenende brachte SpaceX seine Zahl der Raketenstarts mit zwei weiteren Missionen auf 33. Damit hat der Konzern von Elon Musk seinen Rekord aus dem Vorjahr gebrochen - und das schon im Juli. Auf 31 Raketenstarts brachte Elon Musks Weltraumunternehmen SpaceX es im vergangenen Jahr. 2022 hat der Konzern diese Zahl bereits übertroffen, als am Freitag die Rakete des Typs Falcon 9 eine Ladung von 46 Starlink-Satelliten ins All geschickt hat und damit zur 32. Mission aufgebrochen ist. Am Sonntag hat SpaceX mit ...

