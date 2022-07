FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Just Eat Takeaway von 60 auf 50 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Aktuelle Juni-Daten zeigten eine Abschwächung im Onlinekauf von Nahrungsmitteln und der Bestellung fertiger Speisen, schrieb Analystin Silvia Cuneo in einer am Montag vorliegenden Studie. Ein Preisanstieg um zehn Prozent würde bedeuten, dass etwa die Hälfte der Kunden entweder weniger oder gar nicht mehr bestellten, so Cuneo. Eine entsprechende Nachfrageschwäche dürfte sich auch in den Quartalsberichten von Delivery Hero und Just Eat Takeaway zeigen, so die Expertin. Aus Bewertungssicht gibt sie Just Eat aber eindeutig den Vorzug. Auch sei hier der Weg zum Barmittelzufluss klarer absehbar./ag/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 25.07.2022 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.07.2022 / 06:45 / CET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: NL0012015705

