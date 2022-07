ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Volkswagen-Vorzugsaktie anlässlich des Wechsels an der Führungsspitze auf "Buy" mit einem Kursziel von 230 Euro belassen. Mit dem Stabwechsel von Herbert Diess zu Oliver Blume dürfte das Risiko eines wesentlichen strategischen Wechsels begrenzt sein, insbesondere im Hinblick auf die Elektrifizierung und Digitalisierung, schrieb Analyst Patrick Hummel in einer am Montag vorliegenden Ersteinschätzung. Auch am Zeitplan für den geplanten Porsche-Börsengang im vierten Quartal 2022 dürfte sich nichts ändern. Er geht aber davon aus, dass sich die Anleger auf die Nachhaltigkeit der künftigen Doppelfunktion von Blume als Vorstandschef des Volkswagen-Konzerns und der Sportwagentochter Porsche fokussieren werden./edh/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.07.2022 / 07:35 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.07.2022 / 07:35 / GMT

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFXDE0007664039