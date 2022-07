Bechtle knüpfte im zweiten Quartal an die gute Entwicklung der ersten drei Monate an, wie vorab veröffentlichte Zahlen klar aufzeigen. So stieg der Umsatz um rund 13 Prozent auf ca. 1,4 Milliarden Euro, wozu das weiterhin gute Online-Geschäft maßgeblich beitrug. Beim Gewinn vor Steuern kam es zu einem Anstieg um rund 8 Prozent auf 88 Millionen Euro. Die Bechtle-Aktie (515870) profitierte davon deutlich, bietet auf dem aktuellen Niveau aber weitere Kurs-Chancen. ...

