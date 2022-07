Qingdao (ots) -Die jüngste Partnerstadt Regensburgs, Qingdao, ist als die Stadt der Biere an der Ostküste Chinas bekannt.Mit einer Bevölkerung von 10 Millionen hat Qingdao, oder "grüne Insel" auf Chinesisch, es in den Club der "neuen" ersten Städte Chinas geschafft, zusammen mit Hangzhou, Wuhan und anderen Städten.Im November 2009 unterzeichneten die Bürgermeister der beiden Städte im Rahmen einer feierlichen Zeremonie das Städtepartnerschaftsabkommen. Seit diesem April haben verschiedene Berichte in der Regensburger Zeitung über die Wirtschaft und die soziale Entwicklung Qingdaos den Lesern ein klareres Profil der Stadt dargestellt.Das Video beginnt mit dem Artikel auf der Regensburger Zeitung, lädt Dr. Bo Xiwen, ehemaliger Direktor der Abteilung für europäische und internationale Angelegenheiten in Hessen, ein, über die Städte Qingdao und Regensburg in seinen Augen zu erzählen. Er ist der Ansicht, dass der deutsch-chinesische Austausch sowohl von politischen als auch von nichtstaatlichen Aspekten ausgehen sollte, damit die breite Öffentlichkeit die Bedeutung des Austauschs erkennen kann.Wenn es um Bier geht, sagte er unverblümt, dass sein Favorit Tsingtao Beer ist. Bier ist auch zu einem Bindeglied zwischen Menschen unterschiedlichen Alters und Vorlieben zwischen den beiden Ländern geworden.Pressekontakt:Ansprechpartner: Frau Zhu YilingTel: 0086-532-85911619Original-Content von: Stadt Qingdao, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/135190/5280983