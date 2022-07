Ismaning (ots) -Für Haut, die von innen in Balance und von außen vital und elastisch ist, kombiniert Basica® Haut hochwertige basische Mineralstoffe mit speziellen hautaktiven Mikronährstoffen in einem Doppel-Sachet. In einer Untersuchung des Forschungsinstituts proderm[1] haben Testerinnen dieses innovative Doppel-Wirk-Prinzip in einem Einnahmezeitraum von acht Wochen getestet. Das Ergebnis: 73 % sind nach dem Test überzeugt, weil ihre Haut bereits innerhalb dieser Zeit sicht- und spürbar von der täglichen regenerativen Unterstützung profitiert hat. Die Kombination der basischen Mineralstoffe mit den hautaktiven Nährstoffen wie Biotin, Kupfer, den Vitaminen C und D sowie bioaktiven Kollagenpeptiden in Basica® Haut führte im Test zu einem ebenmäßigeren Teint und einem insgesamt besseren Hautgefühl.73 Prozent fühlen sich schon nach acht Wochen wieder rundum wohl in ihrer HautInsbesondere die meisten Frauen wissen, wie anspruchsvoll unsere Haut ist. Mit durchschnittlich 1,8 Quadratmeter Gesamtfläche ist sie unser größtes und am besten sichtbares Organ, das zudem sehr viele wichtige Funktionen übernimmt. Beispielsweise ist sie der Schutzschild gegen alle äußeren Einflüsse von Bakterien über Smog bis UV-Strahlen. Unter der Oberhaut sorgen ein Konglomerat aus u. a. Fibroblasten, kollagenen Fasern und Elastin in einer besonderen Matrix für Spannkraft und Elastizität. Damit die Haut schön "in shape" bleibt, müssen alle Vorgänge des Hautstoffwechsels im Gleichgewicht sein. Jede Störung - und dazu gehören auch ungesunde Ernährung oder Stress - drosselt die Abwehr und macht sich durch ein verändertes Hautbild bemerkbar. Zwar hat unsere Haut die geniale Fähigkeit, sich durch stetige Zellerneuerung immer wieder zu regenerieren, allerdings verlangsamt sich dieser Prozess sowohl mit dem Altern als auch durch äußere Einflüsse.Wir können unserer Haut dabei helfen, in gesunder Balance zu bleiben und eine optimale Hautfunktion zu unterstützen: durch ein gut funktionierendes Säure-Basen-Gleichgewicht als Basis für sämtliche Stoffwechselvorgänge im Körper und die Zufuhr von hautaktiven Nährstoffen. Das innovative Basica® Haut (Apotheke) bringt beide Komponenten in einem einzigartigen Nahrungsergänzungsmittel zusammen - und überzeugt im unabhängigen Test. 73 % der Testpersonen sagen, dass das Hautbild von Basica® Haut profitiert. Im Detail attestieren die Probandinnen:- eine erhöhte Elastizität und Spannkraft der Haut- eine glatter und gleichmäßiger empfundene Haut- eine wahrnehmbare Verbesserung des Hautbildes- eine sich vitaler und frischer anfühlende Haut- ein besseres HautgefühlIn die Zukunft mit einer gesunden und geschmeidigen HautVieles geht uns sprichwörtlich "unter die Haut" und stört deren Schutzfunktion ebenso wie das optische Erscheinungsbild. Nicht immer lassen sich diese inneren und äußeren Einflüsse einfach abwenden. Bei den meisten von uns ist die To-do-Liste prall gefüllt, und für Vieles bleibt zu wenig Zeit: gesundes Essen, entspannte Auszeiten, ausreichend Schlaf. Umso wichtiger ist es, die Haut von innen zu unterstützen, damit sie in Balance kommt oder bleibt. Eine Haut in Balance benötigt einen regulären Ablauf von Stoffwechselvorgänge. Die Grundlage dafür ist ein ausgeglichener Säure-Basen-Haushalt. Die Nährstoffe in Basica® Haut helfen, dieses Säure-Basen-Gleichgewicht* zu erhalten, zusätzlich wird die Haut mit hautaktiven Nährstoffen** versorgt. Täglich ein Doppel-Sachet in einem Glas Wasser gelöst: der neue Anwendertest bestätigt, Basica® Haut mit dem Doppel-Wirk-Prinzip unterstützt eine strahlende, elastische Wohlfühlhaut. Ein schönes Ergebnis![1] Eine Untersuchung der proderm GmbH, Forschungsinstitut mit Fokus auf dermatologischen Prüfungen. Insgesamt Testung an 33 Teilnehmer*innen.Basica® Haut enthält *Zink, das zu einem ausgeglichenen Säure-Basen-Haushalt beiträgt, sowie **Biotin zur Unterstützung einer gesunden Hautfunktion, **Kupfer, das einen Beitrag zum Erhalt des normalen Bindegewebes und der Hautpigmentierung leistet, und **Vitamin C, das zur regulären Kollagenbildung im Bindegewebe der normalen Haut beiträgt. Calcium, Magnesium, Vitamin D und Vitamin B12 unterstützen die Zellteilung. **Selen trägt dazu bei, die Zellen vor oxidativem Stress zu schützen.Pressekontakt:Protina Pharmazeutische GmbHLeitung Public RelationsAndrea BeringerAdalperostraße 3785737 IsmaningTel.: +49 (0)89 996 553 138Mail: beringer.andrea@protina.deURL: www.protina.comOriginal-Content von: Protina Pharmazeutische GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/79747/5280981