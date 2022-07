Die Deutsche Post DHL setzt den Ausbau ihres Packstation-Netzes fort. Auf dem Gelände einer Wohnungsbaugesellschaft in Duisburg wurde am Montag die bundesweit 10 000. Paket-Abholstation in Betrieb genommen, wie der Bonner Konzern mitteilte. Die Packstationen seien eine Erfolgsgeschichte, das Angebot werde immer beliebter.Insgesamt haben die Automaten bundesweit mehr als 900 000 Fächer, in denen Sendungen zwischengelagert werden, bis die Empfänger sie abholen. Das soll nicht nur für Verbraucher vorteilhaft ...

Den vollständigen Artikel lesen ...