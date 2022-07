Netcetera AG / Schlagwort(e): Sonstiges

Netcetera AG: Aufbruch in die Ära innovativer und nachhaltiger Cloud-Payment-Lösungen



25.07.2022 / 13:33





Medienmitteilung

Zürich, 25. July 2022

Aufbruch in die Ära innovativer und nachhaltiger Cloud-Payment-Lösungen

Netcetera geht in die Cloud und migriert den 3DS Server von On-Premise-Datenzentern auf eine Cloud-Plattform. Damit stärkt das Unternehmen seine Position als globaler Payment Player, der sich an lokale Märkte und Kundenbedürfnisse anpasst. Netceteras führt ihre Geschäftstätigkeit umweltschonend weiter



Juli 2022 - Netcetera kündigt heute passend zu ihrer zukunftsgerichteten Herangehensweise den Wechsel zu einer Cloud-Plattform mit weltweit führenden Hosting-Anbietern an. Der erste Schritt der Umstellung auf die Cloud ist die abgeschlossene Migration der 3DS Services auf eine neue Cloud-Hosting-Umgebung.

Die Umstellung verspricht eine modernisierte Infrastruktur, die den sich rasch ändernden Kundenbedürfnissen und -erwartungen besser gerecht wird und das Geschäftswachstum fördert. Die Umstellung ist Teil des Engagements des Zahlungsdienstleisters für Nachhaltigkeit und Verantwortung gegenüber der Gesellschaft durch kontinuierliche Bemühungen zur Verbesserung seiner Kernindustrie. "Hochwertige und hochverfügbare Lösungen sind ein wichtiger Teil unseres Erfolgs, ebenso wie die langfristigen Beziehungen, die wir mit unseren Kunden und Partnern aufbauen. Wir arbeiten mit Vorreitern im Bereich des Zahlungsverkehrs zusammen, um sicherzustellen, dass wir die Sicherheits- und Qualitätsstandards in der Branche setzen." so Christian Waldvogel, Mitglied der Geschäftsleitung von Netcetera.

Cloud bedeutet, dass Netcetera nachhaltige Lösungen anbietet, die die Herausforderungen der Infrastruktur und des lokalen Marktes lösen. Das heisst, bereit sein für eine globale Abdeckung, in der Lage sein Dienstleistungen näher am Kunden zu erbringen und eingehen auf die Bedürfnisse der lokalen Regionen, in denen der Payment-Dienstleister tätig ist. Für die Kunden von Netcetera bedeutet dies, dass das Unternehmen alle Massnahmen zur Kostenoptimierung ergreift, insbesondere in Zeiten von Ressourcenknappheit und Preiserhöhungen sowie der Verschärfung lokaler Vorschriften in den Märkten. Darüber hinaus wird die Nutzung der Cloud-Plattform die Fähigkeit verbessern, die anspruchsvollsten und wichtigsten Zahlungsplattformen bei Spitzenbelastungen sofort zu bedienen. Die Einführung der Cloud führt zu einer um 62 % effizienteren Verwaltung der IT-Infrastruktur im Vergleich zu einer Vor-Ort-Verwaltung und zu einer Verringerung ungeplanter Ausfallzeiten. Die Cloud-Rechenzentren, die auf erneuerbare Energiequellen zurückgreifen, garantieren eine verbesserte Leistung mit automatischer Skalierbarkeit in einer hochsicheren PCI 3DS/DSS-zertifizierten Infrastruktur.

Auf die Frage nach den langfristigen Plänen von Netcetera antwortet CEO Andrej Vckovski: "Wir machen uns Gedanken darüber, woher unsere Energie kommt und wie wir sie nutzen, und es ist an der Zeit, dass sich alle Akteure des Zahlungsverkehrs mit globalen Massnahmen an diesem Prozess beteiligen. Die Digitalisierung ist in der Regel ein Energiesparer auf globaler Ebene, aber sie macht immer noch etwa 10 % des weltweiten Energieverbrauchs aus. Ein kluges Design und die Verringerung der Energieverschwendung können bereits einen Unterschied ausmachen. Zusammen mit uns werden unsere Kunden zu dieser Mission beitragen und sich uns anschliessen, um den CO2-Fussabdruck zu verkleinern."

Der Migrationsprozess des Netcetera 3DS Servers auf eine neue Cloud-Plattform begann im Januar 2022. Sie wurde in mehreren Phasen durchgeführt, um einen reibungslosen Ablauf des gesamten Prozesses zu gewährleisten.

Die Acquiring Produkte von Netcetera ermöglichen die Verarbeitung von Transaktionen mit 3-D Secure Protokollen und PSD2 SCA Ausnahmen, sind mit den grössten Kartennetzwerken zertifiziert und erfüllen alle Standards der Zahlungsindustrie. 3-D Secure ist ein weltweit anerkanntes Protokoll zur Sicherung von Online-Transaktionen. Es beinhaltet Verbindungen zwischen verschiedenen Komponenten, um die Kommunikation zwischen Händlern, Herausgebern und Acquiring Banken sicherzustellen.

Netcetera wird auch in Zukunft überzeugende Geschäftsvorteile wie verbesserte Konversionsraten, optimierte Checkout-Prozesse, weniger Betrug und Schutz vor betrügerischen Rückbuchungen bieten, ohne das reibungslose Einkaufserlebnis der Kunden zu beeinträchtigen.

Als starker, flexibler und zuverlässiger Partner strebt das führende Softwareunternehmen nach einer positiven globalen Auswirkung und vorteilhaften Veränderungen im Geschäft seiner Kunden. Dieser Schritt steht im Einklang mit der modernen, ressourceneffizienten und wettbewerbsfähigen Arbeitsweise des Payment Players.

Mit Stolz bestätigt das Unternehmen die Aussage eines seiner Kunden: "Der lokale Einbezug von internationalen Zahlungsanbietern wie Netcetera wird zu mehr Innovation und Wissen bei den lokalen Online-Zahlungsmethoden und im gesamten Zahlungsökosystem führen." Das Ziel von Netcetera ist es, ihre Kunden zu begeistern, ihre Bedürfnisse zu erfüllen und gemeinsam mit ihnen verantwortungsvoll mit der Umwelt umzugehen.

Medienkontakte:

Angelika Seiler

Head of Content

angelika.seiler@netcetera.com

+41 44 297 58 09

Über Netcetera

Netcetera ist eine weltweit tätige Softwarefirma mit zukunftsweisenden IT-Produkten und individuellen digitalen Lösungen in den Bereichen Secure Digital Payment, Financial Technologies, Medien, Transport, Gesundheitswesen und Versicherungen. Mehr als 2.000 Banken und Issuer, und 150'000 Händler setzen auf die digitalen Zahlungslösungen und global zertifizierten 3-D Secure Produkte des Marktführers für Payment Security. Das inhabergeführte Unternehmen deckt den gesamten IT-Lebenszyklus ab, von der Ideenfindung über die Strategie bis zur Umsetzung und Betrieb. Die ausgewogene Kombination neuester Technologien und bewährter Standards sorgt für Investitionssicherheit, sowohl bei Grossprojekten als auch innovativen Start-ups. Die 1996 gegründete Netcetera ist eine Holdinggesellschaft mit rund 800 Mitarbeitenden und Hauptsitz in Zürich, Schweiz, mit weiteren Standorten in Europa, Asien und dem Mittleren Osten.

Weitere Informationen: netcetera.com

Ende der Medienmitteilungen