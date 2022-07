DGAP-News: Cliq Digital AG / Schlagwort(e): Finanzierung

CLIQ Digital sichert sich weitere Wachstumsfinanzierung durch Aufstockung der aktuellen Kreditlinie auf bis zu 57,5 Millionen EUR Erhöhung der Gesamtkreditlinie auf 37,5 Mio. EUR mit einer weiteren Aufstockungsoption von 20 Mio. EUR für eine Laufzeit von zunächst 3 Jahren

Kreditlinie sichert die Finanzierung des weiteren organischen und anorganischen Wachstums

Neue Bedingungen mit marktüblichen Verpflichtungen und niedrigeren Kreditkosten als die frühere Kreditvereinbarung DÜSSELDORF, 25. Juli 2022 - Die CLIQ Digital AG gab heute bekannt, dass sie mit der Commerzbank und der Deutschen Bank eine Änderung und Anpassung der aktuellen Kreditlinie des Unternehmens vereinbart hat. Diese führte zu einer Erhöhung der Kreditlinie von CLIQ Digital um 24 Mio. EUR auf 37,5 Mio. EUR, mit der Option, die Fazilität nach einem Jahr um weitere 20 Mio. EUR aufzustocken, so dass sich die Gesamtkreditlinie auf 57,5 Mio. EUR erhöht. Finanzierung Die Finanzierung wurde mit einem Konsortium aus Commerzbank AG und Deutsche Bank AG gesichert. CLIQ Digital plant, die Fazilität zur Finanzierung seiner starken Wachstumsperspektive sowie für potenzielle Akquisitionsmöglichkeiten und allgemeine Unternehmenszwecke zu nutzen. Die neue Kreditlinie in Höhe von 37,5 Mio. EUR beinhaltet eine weitere optionale Fazilität in Höhe von 20 Millionen EUR und hat eine Laufzeit von drei Jahren plus zwei einjährige Verlängerungsoptionen. Die Fazilität ist mit den für die Größe und Art des Geschäfts von CLIQ Digital üblichen Verpflichtungen verbunden. Die Zinssätze für die Kreditlinien sind marktüblich und niedriger als die vorherigen Fazilitätsvereinbarungen. Stellungnahme des Vorstands "Diese wesentlich größere Kreditlinie wird uns eine kostengünstige und flexible Kapitalquelle bieten, da wir unser Geschäft weiterhin schnell ausbauen werden - sowohl organisch als auch durch Übernahmen", sagte Ben Bos, Mitglied des Vorstands. "Wir sind dankbar, dass die Commerzbank und die Deutsche Bank weiterhin unsere Vision für unseren zukünftigen Wachstumskurs teilen." Kontakte Investor Relations: Sebastian McCoskrie

+49 151 18476600 www.cliqdigital.com/investors Media Relations: Daniela Münster, daniela.muenster@deekeling-arndt.com, +49 174 3358111 Finanzkalender Halbjahresfinanzbericht 2022 und Videokonferenz Dienstag 2. August 2022 Finanzbericht Q3/9M 2022 und Videokonferenz Donnerstag 3. November 2022 Über CLIQ Digital CLIQ Digital ist ein globaler Streaming-Anbieter, der sich auf das Performance-Marketing von Unterhaltungsprodukten für den Massenmarkt spezialisiert hat und seinen Mitgliedern unbegrenzten Zugang zu Filmen, Serien, Musik, Hörbüchern, Sport und Spielen bietet. CLIQ Digital kann auf eine lange und erfolgreiche Unternehmensgeschichte im Bereich des digitalen Marketings zurückblicken und bietet Nischenprodukte für den Massenmarkt zu wettbewerbsfähigen Preisen an. Das Unternehmen ist in über 30 Ländern tätig und beschäftigte zum 30. Juni 2022 168 Mitarbeiter aus 32 verschiedenen Ländern. CLIQ Digital ist ein wertvoller strategischer Geschäftspartner für Netzwerke, Produzenten von Inhalten sowie für Verlage und Zahlungsdienstleister. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Düsseldorf und Büros in Amsterdam, London, Paris, Barcelona, Toronto und Florida. CLIQ Digital ist im Scale-Segment der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (ISIN: DE000A0HHJR3, WKN: A0HHJR) und Mitglied des MSCI World Micro Cap Index. Besuchen Sie unsere Website unter https://cliqdigital.com/investors. Hier finden Sie alle Veröffentlichungen sowie weitere Informationen über CLIQ Digital. Folgen Sie uns auf LinkedIn | Facebook | Instagram.

