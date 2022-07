DJ MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte

Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

AKTIEN- UND ANLEIHEMÄRKTE (13:30 Uhr)

INDEX Stand +- % +-% YTD E-Mini-Future S&P-500 3.986,50 +0,5% -16,0% E-Mini-Future Nasdaq-100 12.488,75 +0,5% -23,5% Euro-Stoxx-50 3.614,37 +0,5% -15,9% Stoxx-50 3.580,30 +0,4% -6,2% DAX 13.318,01 +0,5% -16,2% FTSE 7.287,44 +0,2% -1,5% CAC 6.251,31 +0,6% -12,6% Nikkei-225 27.699,25 -0,8% -3,8% EUREX Stand +/- Punkte Bund-Future 154,18 -0,28 Rentenmarkt zuletzt +/- absolut +/- YTD DE-Rendite 10 J. 1,05 +0,03 +1,23 US-Rendite 10 J. 2,81 +0,06 +1,30 YTD zu Vortagsschluss

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 95,69 94,70 +1,0% 0,99 +33,7% Brent/ICE 104,36 103,20 +1,1% 1,16 +39,3% GAS VT-Schluss +/- EUR Dutch TTF 166,50 161,15 +4,2% 6,64 +41,7% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.729,05 1.727,40 +0,1% +1,65 -5,5% Silber (Spot) 18,68 18,59 +0,5% +0,09 -19,9% Platin (Spot) 881,13 874,44 +0,8% +6,69 -9,2% Kupfer-Future 3,37 3,35 +0,8% +0,03 -24,1% YTD zu Vortagsschluss

Die Ölpreise erhalten Unterstützung vom nachgebenden Dollar und den ins Plus gedrehten Aktienmärkten.

AUSBLICK AKTIEN USA

Zum Start in den Montagshandel zeichnet sich an den US-Börsen eine kleine Gegenbewegung auf die Verluste vom Freitag ab. Die Futures auf die großen Aktienindizes tendieren vorbörslich etwas fester. Allzu weit dürften sich die Anleger aber nicht vorwagen, denn zum einen müssen sie in den kommenden Tagen eine Fülle von Unternehmenszahlen verarbeiten, zum anderen wird die US-Notenbank am Mittwoch das Ergebnis ihrer Zinssitzung bekanntgeben. Eine weitere Zinserhöhung um 75 Basispunkte gilt als ausgemacht.

Die Agenda der Konjunkturdaten ist am Montag sehr übersichtlich. Veröffentlicht wird nur der Chicago Fed National Activity Index für Juni. Auch auf Unternehmensseite tut sich zu Wochenbeginn noch nicht viel. Das ändert sich in den kommenden Tagen, wenn unter anderem Schwergewichte wie Apple, die Google-Mutter Alphabet, die Facebook-Mutter Meta und Amazon Geschäftszahlen vorlegen.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

Folgende Unternehmen veröffentlichen im weiteren Tagesverlauf Geschäftszahlen:

14:00 GB/Linde plc, HV

AUSBLICK KONJUNKTUR +

- US 14:30 Chicago Fed National Activity Index (CFNAI) Juni - BE 15:00 Geschäftsklimaindex Juli PROGNOSE: -4,0 Punkte zuvor: -1,8 Punkte

FINANZMÄRKTE EUROPA

Europas Börsen holen bis Montagmittag die Verluste auf und weisen leichte Gewinne aus. Der sehr schwache Ifo-Index stellt nach den enttäuschenden Einkaufsmanagerindizes der vergangenen Woche keinen Belastungsfaktor dar. Daneben steht die Berichtssaison im Blick: Philips brechen um 11,2 Prozent ein, der Konzern hat den Ausblick gesenkt. Faurecia gewinnen dagegen 7,2 Prozent. Auch der französische Autozulieferer ist in die roten Zahlen gerutscht. Den Ausblick hat Faurecia allerdings bestätigt. Die Citigroup spricht von "ordentlichen" Zahlen. Den Zwischenbericht von Vodafone (kaum verändert) bezeichnen Händler als "unspektakulär, aber vertrauenerweckend". Ferrexpo (+13,4%) profitieren von der Hochstufung auf "Outperform" durch Credit Suisse. Bei Kühne & Nagel (-2,7%) werden nach Vorlage guter Zahlen Gewinne mitgenommen. Im DAX gewinnen Hellofresh 4,1 Prozent nach einer Kaufempfehlung der Credit Suisse. In der zweiten Reihe fallen Uniper um weitere 7,7 Prozent und markieren mit 6,65 Euro ein neues Allzeittief. VW sinken um 1,5 Prozent: Der Rücktritt des Vorstandsvorsitzenden Herbert Diess bei Volkswagen sollte laut Marktteilnehmern zwar keine Überraschung darstellen. Der Zeitpunkt sei aber unglücklich, so die Analysten von Jefferies. Sie bewerten VW als Underperformer.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Mo, 8:37h Fr, 17:25 Uhr % YTD EUR/USD 1,0247 +0,3% 1,0198 1,0224 -9,9% EUR/JPY 139,82 +0,5% 139,08 139,14 +6,8% EUR/CHF 0,9874 +0,5% 0,9836 0,9824 -4,8% EUR/GBP 0,8487 -0,3% 0,8521 0,8498 +1,0% USD/JPY 136,43 +0,2% 136,39 136,11 +18,5% GBP/USD 1,2074 +0,6% 1,1969 1,2032 -10,8% USD/CNH (Offshore) 6,7508 -0,1% 6,7555 6,7579 +6,2% Bitcoin BTC/USD 22.012,45 -3,5% 21.884,48 23.443,81 -52,4%

Der Euro zeigt sich am Montagmittag etwas erholt ober halb der Marke von 1,02 Dollar. Übergeordnet bleibt er aber schwach. Der Euro dürfte nach Einschätzung von Ulrich Stephan, Chef-Anlagestratege für Privat- und Firmenkunden der Deutschen Bank, kurzfristig unter Druck bleiben. Einige Großanleger schienen unzufrieden mit der Ausgestaltung des neuen TPI-Programms, das potenzielle Ankäufe der EZB von Anleihen einzelner Staaten umfasst, falls deren Renditen zu stark steigen. Schließlich seien die Ankäufe an einige Bedingungen geknüpft. Zudem belastet die Regierungskrise in Italien mit Neuwahlen am 25. September den Euro ebenso wie die kurzfristig unklare Erdgasversorgung der Euroländer. Weiteren Gegenwind habe die Gemeinschaftswährung am Freitag durch die Veröffentlichung schwacher Einkaufsmanagerindizes aus Deutschland und der Eurozone erfahren.

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Zurückhaltung hat den Start an den asiatischen Börsen in die Woche mit der Zinsentscheidung der US-Notenbank am Mittwoch geprägt. Dazu kamen Kursverluste der Wall Street zum Ausklang der Vorwoche als Bremser. Entsprechend ging es an den Börsen der Region nach unten. Die Anleger warteten auf weitere Unternehmensergebnisse, um die Auswirkungen der höheren Finanzierungskosten besser einschätzen zu können, hieß es. An den chinesischen Börsen lasteten steigende Covid-19-Infektionen und die andauernden Probleme im Immobiliensektor auf der Stimmung. In Seoul kam Unterstützung von den Autoaktien Hyundai Motors (+2,6%) und Kia (+1,7%). Auch im Zuliefersektor stiegen die Kurse, beispielsweise von Hanon Systems (+2,9%) und Hyundai Mobis (+3,4%). Teilnehmer verwiesen auf die erfreulichen Geschäftszahlen von Hyundai Motors aus der vergangenen Wochen. LG Energy Solutions gewannen nach zwischenzeitlichen Einbußen 2,4 Prozent. Bei dem Hersteller von Batterien für Elektrofahrzeuge läuft zur Wochenmitte eine Aktien-Haltefrist nach dem Börsengang aus. Aluminium Corp. of China (Chalco) verteuerten sich in Hongkong um 1,4 Prozent nach der Mitteilung, eine größere Beteiligung an Yunnan Aluminium aufzubauen. In Sydney verbesserten sich South32 um 0,9 Prozent. Das Rohstoffunternehmen hat laut den Analysten von RBC Capital durchwachsene Quartalszahlen vorgelegt, wobei es querbeet bessere Preise habe durchsetzen können. Auch in der Breite wiesen Aktien aus der Rohstoffbranche Gewinne auf.

CREDIT

Die Risikoprämien an den europäischen Kreditmärkten ziehen am Montag überwiegend etwas an. Allerdings weiten sie sich nur gering aus, zudem sind sie in der vergangenen Woche stark zurückgekommen. Die Banken zeigen weiterhin Relative Stärke, unterstützt von der Zinswende, die die EZB in der vergangenen Woche ausgerufen hat.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR

AIRBUS

hat einen Auftrag über 41 Flugzeuge von Condor per Leasing und Direktkauf erhalten. Wie der im DAX gelistete Flugzeughersteller mitteilte, will die Fluggesellschaft ihre Kurz- und Mittelstreckenflotte mit der A320neo-Familie modernisieren. Die Flugzeuge sollen mit Triebwerken von Pratt & Whitney ausgestattet werden.

BAYWA

schraubt nach guten Geschäften in den ersten sechs Monaten ihre Jahresprognose deutlich nach oben. Der Vorstand erwartet 2022 nun ein EBIT von 400 bis 450 Millionen Euro, wie der Agrarhändler mitteilte. Das entspricht einem Anstieg zwischen 50 und 69 Prozent. Bislang hatte Baywa nur einen Anstieg des EBIT um 10 bis 20 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert von 266,6 Millionen Euro in Aussicht gestellt.

BECHTLE

hat nach vorläufigen Zahlen ein Vorsteuerergebnis (EBT) von rund 88 Millionen Euro im zweiten Quartal erzielt, das entspricht einem Plus von 8 Prozent. Damit liege das Ergebnis sehr deutlich über dem von selbst erhobenen Konsens der Analysten von rund 78 Millionen Euro, wie das Unternehmen mitteilte. Der Umsatz beläuft sich von April bis Juni trotz der weiter anhaltenden Lieferengpässe auf etwa 1,4 Milliarden Euro, ein Wachstum von rund 13 Prozent.

LUFTHANSA

July 25, 2022 07:34 ET (11:34 GMT)

