Um 10:30 liegt der ATX TR mit +1.29 Prozent im Plus bei 6288 Punkten (Ultimo 2021: 7849, -19.88% ytd). Topperformer der PIR-Group sind RBI mit +4.89% auf 11.055 Euro, dahinter Telekom Austria mit +2.92% auf 6.175 Euro und Palfinger mit +2.83% auf 23.6 Euro. Zum Vergleich der DAX: 13216 (+0.33%, Ultimo 2021: 15884, -16.80% ytd). Wie bei der Damen-EM in England gibt es auch im 12. Aktienturnier presented by IRW-Press in dieser Woche die Runde der letzten 4 und das Finale. Das Semifinale läuft von Freitag Schluss bis Mittwoch Schluss, (3 Tage) das Finale von Mittwoch Schluss bis Freitag Schluss (2 Tage). Was fix ist: Da Titelverteidiger S Immo und der zweifache Gewinner Palfinger bereits ausgeschieden sind, wird der Wanderpokal noch keinem fixen Besitzer zugeordnet werden ...

