Am österreichischen Zertifikatemarkt wurden im Monat Juni 400 Mio. Euro in Kapitalschutz-Zertifikate investiert. Das Volumen dieser Produktgattung stieg um mehr als 20 Prozent. Produkte ohne Kapitalschutz, Hebelprodukte und Zinsprodukte verloren an Volumen, in erster Linie bedingt durch Kursverluste der Basiswerte. Trotz dieser fundamentalen Entwicklung stieg das Open Interest des österreichischen Zertifikatemarktes um 2,1 Prozent auf 14,1 Mrd. Euro.Der Markt war von lebhafter Handelstätigkeit geprägt. Insgesamt stieg der Umsatz im Vergleich zum Vormonat um 22 Prozent; es wurden Zertifikate im Wert von 443,1 Mio. Euro gehandelt. Seit Jahresbeginn wurden insgesamt 2,1 Mrd. Euro in Zertifikaten umgesetzt.Weil es thematisch passt. Der Podcast mit Philipp Arnold ist auch ...

Den vollständigen Artikel lesen ...