(shareribs.com) Frankfurt / New York 25.07.2022 - Biotech-Aktien zeigen sich im deutschen Handel uneinheitlich. Die Marktteilnehmer üben sich in Zurückhaltung. Für Papiere von Biontech und Evotec geht es leicht nach oben. An der Wall Street werden Amgen und Gilead Sciences fester erwartet. Der DAX notiert am Montagmittag 0,5 Prozent fester bei 13.317 Punkten, gestützt von Continental, Mercedes-Benz ...

