Hand aufs Herz: Haben Sie vorher schon einmal etwas von dem niederländische Lkw-Hersteller GINAF Trucks gehört? Boersengefluester.de musste da jedenfalls passen, doch der knappe Wikipedia-Eintrag, diverse Lkw-Kaufportale und natürlich auch die (leider nur auf holländisch verfügbare, aber wozu gibt es schließlich Google Translate) Webseite des Unternehmens lassen zumindest mal aufhorchen und zeugen von einer bewegten ... The post Clean Logistics: Übernahme in Holland appeared first on Boersengefluester.

Den vollständigen Artikel lesen ...