Wasserstoff ist nicht erst seit dem Ausbruch des Ukraine-Kriegs in aller Munde. Bereits in den Jahren zuvor konnten Anleger kräftig mit Aktien wie Nel oder ITM Power verdienen, schließlich wird an der Börse die Zukunft gehandelt. Die Produkte der beiden Wasserstoff-Pure-Player könnten in den kommenden Jahren vor einer dynamischen Nachfrage stehen.

Den vollständigen Artikel lesen ...