Köln (www.fondscheck.de) - Fünf Sterne für SALytic Invest: In der Juli-Ausgabe 2022 hat das Magazin Capital dem Kölner Vermögensverwalter die Höchstnote verliehen, so die SALytic Invest AG in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Die jährliche Studie zur Qualität der Arbeit von Vermögensverwaltern wurde zusammen mit verschiedenen führenden Depotbanken in Deutschland und den Consultingfirmen IVA und QPLIX durchgeführt. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...