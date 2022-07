An den New Yorker Aktienmärkten steht den Anlegern eine spannende Woche mit einer wahren Flut an Q2-Zahlen bevor. Am Montag sind die Anleger zunächst zuversichtlich, dass das Gros der Unternehmen positive Ergebnisse liefert und auch von Seiten der US-Notenbank am Mittwoch keine Gefahr ausgeht. Der Dow Jones notiert ebenso wie S&P 500 und Nasdaq Composite 30 Minuten vor Beginn der Präsenzbörse leicht im Plus. Alle aktuellen Entwicklungen sehen Sie im Video.

