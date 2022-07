München (ots) -Mit dem Gesamtsieg des Dänen Jonas Vingegaard ging am Sonntag, 24. Juli 2022, die 109. Tour de France zu Ende. Durchschnittlich 1,2 Millionen Zuschauer verfolgten die Übertragungen des bedeutendsten Radrennens der Welt im Ersten. Dies entspricht einem Marktanteil von 11,1 %. Zusätzlich erreichten die Übertragungen auf ONE mit durchschnittlich rund 280.000 Zuschauern und einem Marktanteil von 2,9 % den besten Wert seit 2015.ARD-Sportkoordinator Axel Balkausky: "Das Zuschauer- und Nutzerinteresse an der Tour de France hat sich im Vergleich zu den letzten beiden Jahren wieder erhöht - das ist eine schöne Bestätigung für das Engagement unserer Tour-Redaktion, über 21 Etappen hochwertigen, spannenden und sehr unterhaltsamen Livesport zu bieten."Neben den sportlichen Leistungen vermittelten abwechslungsreiche Bilder und Geschichten den Zuschauern im Ersten einen Eindruck von Land und Leuten der Gastgeber Dänemark und Frankreich. Die deutschen Fahrer konnten bei dieser Tour Akzente setzen. So zum Beispiel Simon Geschke, der neun Tage lang im gepunkteten Trikot des besten Bergfahrers unterwegs war und dieses erst nach der letzten Pyrenäenetappe an den späteren Gesamtsieger Vingegaard abgeben musste. Erfolgreichste Tour-Etappen im Ersten waren die 9. Etappe von Aigle nach Châtel Les Portes du Soleil (1,697 Mio. / 12,5 %) sowie die 12. Etappe, die von Briancon nach l'Alpe d'Huez führte (1,515 Mio. / 14,4 %)."Der Radsport gewinnt von Jahr zu Jahr wieder an Bedeutung und wir freuen uns sehr, dass sich so viele Menschen für die Tour de France der Männer interessiert haben", sagt Martin Grasmück, Intendant des Saarländischen Rundfunks, der für die ARD federführend die Berichterstattung verantwortet. "Die deutlich gestiegenen Einschaltquoten, die entsprechende Nutzung der Online-Angebote und das umfangreiche Angebot im Radio sind zudem ein Beleg für die ausgewiesene Radsportkompetenz unseres Teams. Nun geht es nahtlos mit der Tour de France der Frauen ebenso spannend weiter, und wir hoffen auf großes Interesse."Die Nachfrage des Online-Angebots auf sportschau.de hat im Vergleich zum Vorjahr ebenfalls deutlich zugenommen. So erreichte die Tour de France bei sportschau.de 11 Mio. Visits (50,1 Mio. Page Impressions) und damit mehr als doppelt so viel wie 2021 (4,4 Mio. Visits / 12,1 Mio. Page Impressions; ohne Liveticker). Die Livestreams von der Tour de France wurden in der ARD Mediathek insgesamt rund zwei Millionen Mal genutzt.Außerordentlich erfolgreich war auch die fünfteilige Doku-Serie "Being Jan Ullrich" (NDR/SR), die sowohl von den Kritikern als auch vom Publikum sehr gut angenommen wurde. Seit dem 25. Juni wurde die Serie in der ARD Mediathek insgesamt rund drei Millionen Mal abgerufen.Pressekontakt:Swantje Lemenkühler, ARD-Koordination SportTel.: 089/558944-780, E-Mail: swantje.lemenkuehler@ard.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6694/5281344