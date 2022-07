Den Energiekonzern Uniper trifft die Gasknappheit hart, doch die Beteiligung des Bundes ist eine Hoffnungsschimmer. Heute gibt es Neuigkeiten in Bezug auf ein Wasserstoffprojekt, aber die Meinungen der Anleger über ein Investment in Uniper gehen auseinander. Wasserstoff-Projekt für die Energiewende Der Energiekonzern Uniper hat am heutigen Montag den Förderbescheid in Höhe von rund 2,4 Millionen Euro für ein Wasserstoff-Pilotprojekt vom Niedersächsischen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...