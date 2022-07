Der DXY bleibt am unteren Ende der Handelsspanne unter Druck - Bei weiterer Schwäche könnte das Post-FOMC-Top bei 105,80 erneut getestet werden - Der DXY weitet die bärische Stimmung aus und kehrt in den niedrigen Bereich um 106,00 zurück, wo sich am Montag eine erste Unterstützung abzuzeichnen scheint. In Anbetracht der aktuellen Kursentwicklung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...