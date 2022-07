DXY kehrt die jüngste Schwäche um und nähert sich 107,00 - Die US-Renditen steigen am Montag über die gesamte Kurve hinweg geringfügig an - Der Chicago Fed National Activity Index wird später in den Mittelpunkt rücken - Der Greenback, gemessen am US Dollar Index (DXY), schafft es, verlorenen Boden zurückzugewinnen und handelt zu Wochenbeginn nahe ...

