Bonn (www.anleihencheck.de) - Obwohl reich an Rohstoffen, hinterlassen hohe Inflationsraten und eine gedämpfte Nachfrage aus dem Ausland auch in Norwegens Wirtschaft Bremsspuren, so die Analysten von Postbank Research.Im Mai sei die Wirtschaftsleistung überraschend um 0,2% gegenüber dem Vormonat gesunken - das sei bereits der zweite Rückgang in Folge. Immerhin habe sich der Einkaufsmanagerindex für das Verarbeitende Gewerbe im Juni auf 56,4 Punkte erholt und signalisiere damit ordentliches Wachstum in der Industrie. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...