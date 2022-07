ROM (dpa-AFX) - Nach der monatelangen Rekorddürre erwarten die Meteorologen in dieser Woche wieder Niederschläge in Norditalien. Diese können den Prognosen zufolge aber als Unwetter niedergehen, wie der Zivilschutz am Montag warnte. Bereits am (heutigen) Montagabend werden etwa in den Regionen Lombardei, Piemont und Venetien sowie in der Provinz Südtirol vereinzelt Schauer, Gewitter, Hagel und Windböen erwartet. Am Dienstag weiten sich die Unwetter den Vorhersagen nach auf weitere Regionen, etwa der Emilia-Romagna und Umbrien, aus.

Unterdessen hat die Feuerwehr einen Waldbrand im Gebiet der Maremma in der Toskana nach stundenlangem Einsatz unter Kontrolle gebracht. Die Einsatzkräfte kämpften seit Sonntag gegen die Flammen, in dem Ort Cinigiano mussten Menschen in Sicherheit gebracht werden. Sie konnten am Montag aber wieder in ihre Häuser zurück. In vielen Gegenden des Mittelmeerlandes brechen immer wieder Waldbrände aus./msw/DP/nas