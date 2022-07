Auf der Suche nach starken Turnaround-Trades für den Bärenmarkt - Jetzt den kostenlosen Report von Charttechnik-Experte Stefan Klotter runterladen! https://bit.ly/3ohD9Bz Während in der Pandemie viele Menschen in der Luftfahrt und der Gastronomie ihre Jobs verloren haben, haben Unternehmen jetzt Schwierigkeiten, offene Stellen zu besetzen. Zahlreiche Firmen sehen sich angesichts des Personalmangels sogar in ihrer Geschäftstätigkeit behindert, wie Umfragen zeigen. Doch das Problem sei nicht nur der Pandemie zuzurechnen, merkt Commerzbank-Chefvolkswirt Jörg Krämer im Interview an. Die Konjunktur sei schlicht heiß gelaufen. Worauf sich Anleger jetzt einstellen müssen, sehen Sie im Interview.