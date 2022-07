Für Anteilseigner von Ballard Power kommt es heute knüppeldick. So weist die Anzeigetafel für die Aktie ein Minus von rund zwei Prozent aus. Ein Anteilsschein kostet damit nur noch 6,71 EUR. Sehen wir hier nur einen kleinen Rücksetzer oder ist das der Anfang einer Baisse?

Anmerkung: Angesichts dieses heftigen Einbruchs bieten wir allen Lesern eine umfassende Analyse zur Ballard Power-Aktie. Einfach hier klicken.

Kursverlauf von Ballard Power der letzten drei Monate.Für eine ausführliche Ballard Power-Analyse einfach hier klicken.

Gleichwohl die Anleger heute richtig bluten müssen, stimmt das charttechnische Bild optimistisch. Denn entscheidende Widerstände sind unverändert in Schlagdistanz. Unter dem Strich genügt ein Plus von rund neun für den Sprung auf ein neues Monatshoch. Dieses Top liegt bei 7,32 EUR. Die Luft knistert also förmlich!

Anleger, die für Ballard Power mittel- und langfristig bullish eingestellt ist, könnten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...