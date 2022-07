Mit einem kräftigen Anstieg begeht Chevron den heutigen Handelstag. Schließlich verzeichnet die Aktie derzeit einen Kurssprung von rund zwei Prozent. Einen Spitzenplatz bei den Tagesgewinnern hat der Titel damit sicher. Doch wie geht es nun weiter?

Kursverlauf von Chevron der letzten drei Monate.Für eine ausführliche Chevron-Analyse einfach hier klicken.

Dieser Zwischenspurt sorgt für Entspannung an der technischen Ausgangslage. Weil sich die Aktie durch dieses Plus mit großen Sprüngen aufmacht in Richtung Entscheidungsbereich. So fehlen bis zum Monatshoch derzeit nur noch rund drei Prozent. Bei 152,19 USD liegt dieser obere Wendepunkt. Damit ist nun die Frage zu klären, ob sich die Gewitterwolken endgültig verziehen. ...

