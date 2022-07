Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx50 steigt am Montag um 0,21 Prozent auf 3604,16 Zähler.Paris / London - Europas Börsen haben nach den deutlichen Gewinnen in der Vorwoche einen Gang zurückgeschaltet. Die wichtigsten Aktienindizes legten am Montag nur etwas zu. Als Stimmungsbremsen erwiesen sich ein Kursrutsch bei den Aktien des Medizintechnikkonzerns Philips und die Problematik der Gasversorgung in Deutschland. Der russische Gaskonzern Gazprom senkt weiter die Lieferungen durch die...

Den vollständigen Artikel lesen ...