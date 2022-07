Bielefeld (ots) -Grünen-Fraktionschefin Haßelmann: Streit über längere AKW-Laufzeiten "Scheindebatte"Die Fraktionschefin der Grünen im Bundestag, Britta Haßelmann, erteilt möglichen Plänen zur Laufzeitverlängerung der verbliebenen drei deutschen Atomkraftwerke eine Absage. "Es gibt einen gesellschaftlichen Konsens zum Ausstieg aus der Atomkraft, den setzen wir nicht aufs Spiel", sagte Haßelmann der in Bielefeld erscheinenden Tageszeitung "Neue Westfälische" (Dienstagausgabe). Deutschlands Weg des Atomausstiegs werde "nicht in Frage" gestellt. Man müsse stattdessen nun dringend Potenziale zum Energiesparen maximal ausnutzen und den Ausbau der Erneuerbaren Energien vorantreiben, "stattScheindebatten über nicht sinnvolle und unrealistische Laufzeitverlängerungen" zu führen,so die Grünen-Politikerin. Es handele sich bei der Atomkraft um eine Hochrisikotechnologie - "und wir dürfen nicht von der deutschen Sicherheitsphilosophie abkehren", so Haßelmann.Pressekontakt:Neue WestfälischeNews DeskTelefon: 0521 555 271nachrichten@neue-westfaelische.deOriginal-Content von: Neue Westfälische (Bielefeld), übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/65487/5281496