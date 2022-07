Die ausschließlich für geladene Gäste vorgesehene Veranstaltung im Borgo Egnazia in Apulien wird 100 der besten Buchhaltungsfirmen und Fintech-Player aus der ganzen Welt zusammenbringen, um den Startschuss für den Aufbau einer branchenverändernden Community zu geben

Expensify, Inc. (Nasdaq: EXFY), eine Superapp für den Zahlungsverkehr, die Privatpersonen und Unternehmen weltweit dabei hilft, das Finanzmanagement für Ausgaben, Firmenkreditkarten und Rechnungen zu vereinfachen, gab heute die Neuauflage der ExpensiCon vom 18. bis 22. Mai 2023 in Apulien, Italien, bekannt. Eine exklusive Gruppe von erstklassigen Buchhaltern und Fintech-Titanen wird in das italienische Hinterland eingeladen, um fünf Tage lang Gemeinschaftsbildung, Meinungsführung, Networking, Diskussionsrunden und Überraschungsevents inmitten von Olivenhainen zu erleben. Bei früheren ExpensiCons auf Bora Bora und Maui waren Teilnehmer von PwC, Deloitte, BDO, CLA, Baker Tilly und EisnerAmper vertreten, und es gab Kamingespräche mit Travis Kalanick von Uber, Zach Nelson von NetSuite und Rod Drury von Xero.

"Auf der ExpensiCon teilen wir unser Motto 'Live Rich, Have Fun, and Save The World' ('Reich leben, Spaß haben und die Welt retten') mit unseren Top-Partnern und Vordenkern der Branche, um eine neue Art von Community aufzubauen, die sich ganz auf die Zukunft konzentriert", sagt David Barrett, Gründer und CEO von Expensify. "Und welcher Ort wäre dafür besser geeignet als ein luxuriöses Fünf-Sterne-Resort, fernab von den Ablenkungen des täglichen Lebens? Es ist die ideale Umgebung, um produktive Beziehungen mit den brillantesten Persönlichkeiten aufzubauen und sich auf die Lösung der dringendsten Probleme der Branche zu konzentrieren."

Die Veranstaltung umfasst eine Mischung aus Keynotes, Diskussionsrunden, Kamingesprächen, 1:1-Networking-Möglichkeiten und Strategiesitzungen sowie VIP-Events. Darüber hinaus werden die Teilnehmer und ihre Gäste auch die Schönheit Apuliens auf ausgewählten und partnerschaftsfördernden Exkursionen durch die Region erleben, die unter anderem die Herstellung von Pasta, Weinverkostungen und Yachttouren beinhalten.

Clayton Oates, Gründer und Chief Solutions Officer von QA Business und früherer Teilnehmer der ExpensiCon, sagt: "Was mir an der ExpensiCon besonders gut gefallen hat, ist, dass Expensify die üblichen Konzepte für Veranstaltungen über den Haufen geworfen hat. Anstatt eine groß angelegte, inhaltsschwere und auf kurzfristige Wirkung ausgerichtete Veranstaltung in einem langweiligen Kongresszentrum zu veranstalten, haben sie sich stattdessen darauf konzentriert, eine Grundlage für die Zusammenarbeit innerhalb und außerhalb der Buchhaltungsbranche zu schaffen. Expensifys langfristige Sichtweise, die ausgewogene Agenda und die Fähigkeit, magische Erlebnisse an den beeindruckendsten Orten der Welt zu schaffen, sorgen dafür, dass die Teilnehmer das Beste aus der Veranstaltung herausholen können. Die ExpensiCon ist eine Veranstaltung, die Sie nicht verpassen sollten."

Wenn Sie sich Ihre Einladung sichern möchten, finden Sie weitere Informationen unter expensicon.com.

