In einer engen Trading-Range ging es heute für die großen US-Indizes auf und ab. Am Ende stand beim Dow Jones ein leichtes Plus von 0,28 Prozent auf 31.990 Punkte, der S&P 500 notierte beinahe unverändert bei einem Plus von 0,13 Prozent auf 3.967 Zählern und der Nasdaq 100 verzeichnete ein leichtes Minus von 0,55 Prozent auf 12.328 Punkte. Der weitere Wochenverlauf dürfte jedoch umso spannender werden.Denn in zwei Tagen steht der nächste Zinsschritt der US-Notenbank an. Erwartet wird dabei eine ...

