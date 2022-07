Singapur (ots/PRNewswire) -Kürzlich hat Huawei auf dem Huawei Intelligent Finance Summit 2022 die branchenweit erste Storage-Optical Connection Coordination (SOCC) Lösung vorgestellt. Diese Lösung nutzt die Vorteile von Speichergeräten und optischen Übertragungsprodukten, um Ausfälle von Finanztransaktionen aufgrund von Netzwerk-Jitter zu verhindern und stabile und zuverlässige Finanztransaktionen zu gewährleisten.Die Latenzzeit der Transaktionsverbindung wirkt sich direkt auf die Kundenerfahrung aus. Aus diesem Grund stellen die Finanzaufsichtsbehörden hohe Anforderungen an die Latenzzeit der Transaktionsverbindung und die Erfolgsquote der Transaktionen.Um die Auswirkungen von Netzwerk-Jitter auf Finanztransaktionen zu reduzieren, ermöglicht die SOCC-Lösung von Huawei direkte Handshakes über den SOCC-Kanal zwischen dem branchenführenden optischen DCI-Finanzübertragungsgerät OptiXtrans DC908 und dem All-Flash-Speicher OceanStor Dorado. Bei dieser Lösung wird das optische Netz zur Erkennung von Verbindungsfehlern verwendet. Wenn der Link-Jitter den Schwellenwert überschreitet, benachrichtigt OptiXtrans DC908 OceanStor Dorado, um die I/O-Kanäle innerhalb von 2 Sekunden zu wechseln (vorher waren es 120 Sekunden), was die Ausnahmedauer von Finanztransaktionen erheblich verkürzt und sicherstellt, dass keine Finanztransaktionen fehlschlagen.Darüber hinaus optimiert die SOCC-Lösung von Huawei die Umschaltzeit der optischen Verbindung von 50 ms auf 5 ms, um das Einfrieren von Bildern bei digitalen Finanzdienstleistungen aufgrund von Netzwerkfehlern erheblich zu reduzieren. Mit der innovativen SOCC-Technologie optimiert Huawei die Schutzleistung unter den Aspekten der Speicher-I/O-Verbindungen und der optischen Verbindungen und gewährleistet so eine höhere Netzwerkzuverlässigkeit.Die SOCC-Lösung von Huawei wurde für die Finanzbranche entwickelt, um durch Verbindungswechsel verursachte Serviceverluste zu beheben und stabile Finanztransaktionen zu gewährleisten. Mit führenden innovativen Technologien und Fähigkeiten wird Huawei weiterhin hervorragende Produkte und Lösungen für die Finanzbranche entwickeln und grüne, digitale und intelligente Finanzen ermöglichen.Informationen zum Huawei Intelligent Finance SummitDer Huawei Intelligent Finance Summit (HiFS) ist die jährliche Vorzeigeveranstaltung von Huawei für die globale Finanzbranche. Der HiFS 2022 fand vom 20. bis 22. Juli in Singapur statt. Unter dem Motto "Shaping Smarter, Greener Finance" brachte das HiFS 2022 führende Persönlichkeiten, KOLs, akademische Experten und innovative Praktiker aus der globalen Finanzindustrie zusammen, um darüber zu diskutieren, wie grüne und digitale Finanzen vor dem Hintergrund des zukünftigen Entwicklungstrends der Finanzindustrie gestaltet werden können. Weitere Informationen finden Sie auf: https://e.huawei.com/en/special_topic/Industry/finance/2022-finance-summitFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1865380/Dr__Margaret_Hu__President_of_Marketing_and_Solution_Sales__Global_Digital_Finance__Huawei__launched.jpgPressekontakt:hwebgcomms@huawei.comOriginal-Content von: Huawei, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/100745/5281528