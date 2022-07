Boutique-Unternehmen für Finanzkommunikation bringt ca. 250 Finanzmarktspezialisten in mehr als 25 Städten und 15 Ländern zusammen

Edelman meldete heute den weltweiten Start von Edelman Smithfield, einer Boutique-Firma für Finanzkommunikation mit Spezialgebiet Finanzmärkte und strategische Situationen, die Kunden in den USA, der EMEA-Region, Asien und darüber hinaus betreut. Mit dem globalen Start kommen die Edelman-Teams für Finanzkommunikation und Finanzdienstleistungen zusammen, die jeweils über spezialisiertes Fachwissen auf globaler Ebene mit lokaler Expertise verfügen, jedoch auch eine Verbindung mit den vollumfänglichen Kompetenzen von Edelman aufrechterhalten und darin integriert sind. Lex Suvanto übernimmt die Rolle des Global CEO von Edelman Smithfield.

Edelman Smithfield konzentriert sich auf die Beratung von hochrangigen Führungskräften und Geschäftsleitungsteams, die sich mit komplexen Angelegenheiten mit Auswirkungen auf Ansehen und Wert des Geschäfts auseinandersetzen müssen. Die Firma verfügt über tiefgreifende Expertise bei der Betreuung und Kommunikation mit den Finanzmärkten und umfasst zwei Hauptpraxisgebiete:

Partnerschaftliche Zusammenarbeit mit Unternehmen in den Finanzmärkten, um ihnen zu helfen, ihr Ansehen zu schützen, zu fördern und auszubauen. Edelman Smithfield ist ein führender Kommunikationsberater in den Finanzmärkten und arbeitet mit Investmentfirmen, Private-Equity- und Risikokapitalfonds, Hedgefonds, Banken, Versicherern, Fintech-Unternehmen, Krypto-Spezialisten und anderen Finanzmarktteilnehmern zusammen, um maßgeschneiderte Kommunikationsprogramme zu entwickeln und umzusetzen, die Vertrauen schaffen und das Ansehen einer Firma im Markt stärken.

Partnerschaftliche Zusammenarbeit mit Unternehmen bei der Navigation und Kommunikation mit den Finanzmärkten und in strategischen Situationen. Edelman Smithfield berät Vorstände, Geschäftsleitungsteams und Kommunikationsfachleute in strategischen Situationen mit hohen Auswirkungen, beispielsweise Fusionen und Übernahmen, Börsengänge, Konkursverfahren und Umstrukturierungen, Investorenaktivismus, Gerichtsverfahren, Veränderungen in der Geschäftsleitung und aufsichtsrechtliche Angelegenheiten. Hinzu kommt ein fortgesetztes Engagement mit der Anlegergemeinschaft, darunter Investorbeziehungen und kritische ESG-Fragen.

Richard Edelman, CEO von Edelman, sagte dazu: "Das für Finanzkommunikation zuständige Team hat sich eine fabelhafte Plattform aufgebaut und im Lauf der vergangenen Jahre diverse hochkarätige Kunden in erfolgskritischen Situationen beraten. Wir beobachten weiterhin eine erhebliche Nachfrage bei bestehenden und neuen Kunden nach den von diesem Team wahrgenommenen Aufgaben, insbesondere angesichts der Volatilität und Komplexität der globalen Finanzmärkte. Hier besteht eine hervorragende Gelegenheit für die Zukunft und wir werden weiterhin in Edelman Smithfield investieren, um sicherzustellen, dass das Team gut aufgestellt ist, um die nächste Generation der Finanzkommunikation zu prägen."

Edelman Smithfield ist bereits ein führender Akteur in der Finanzkommunikationsbranche. Die Vermögensverwalterkunden der Firma verwalten insgesamt mehr als 20 Billionen US-Dollar, was sich zusammen mit den Erkenntnissen aus der jährlichen Investor-Trust-Umfrage in ein einzigartiges Verständnis der globalen Landschaft der institutionellen Geldanlage umsetzt. In den vergangenen fünf Jahren hat Edelman Smithfield Kunden bei Hunderten von Transaktionen beraten, darunter einige der prominentesten Fusionen und Übernahmen, Börsengänge und Umstrukturierungen.

Lex Suvanto, Global CEO von Edelman Smithfield, erklärte: "Wir verfolgen das einzige Ziel, ein Powerhouse im Bereich der Finanzkommunikation weltweit aufzubauen, und Edelman bietet die Investitionen und die Startbahn, um dieses Ziel zu verwirklichen. Wir sind die einzige Firma, die sich auf die Finanzmärkte und strategische Situationen spezialisiert und dabei die Reichweite und Ressourcen des breiteren Edelman-Unternehmens mitbringt. Als globales Team unter einem einheitlichen Banner und mit einer gemeinsamen Strategie werden wir neue Gelegenheiten erschließen, dabei jedoch stets ausgezeichnete Kundenbetreuung in den Vordergrund stellen, unsere Integrität wahren und ein fabelhaftes Mitarbeiterteam von dedizierten Fachberatern aufbauen und befähigen."

Edelman Smithfield verfügt über ein starkes Führungsteam mit einer ausgezeichneten Erfolgsgeschichte der Beratung von Kunden in den komplexen und dynamischen Finanzmärkten. Zu den neuen globalen und regionalen Führungskräften gehören:

Lex Suvanto, Global CEO

John Kiely, Chairman of EMEA

Andrew Wilde, Global Head of Financial Services

Josh Hochberg, Global Chief Operating Officer

Katie Spring, President, United States

Alex Simmons, Head of EMEA

Jason Leow, Head of APAC

Darüber hinaus hat Edelman Smithfield auch Führungskräfte und Mitarbeiterteams in insgesamt 25 Städten und 15 Ländern in der ganzen Welt.

Im Jahr 2015 übernahm Edelman den in Großbritannien ansässigen Finanzkommunikationsanbieter Smithfield im Rahmen seiner laufenden Investition und Geschäftsausdehnung im Bereich Finanzkommunikation. Seitdem wurde die Marke Edelman Smithfield in Deutschland, dem Nahen Osten und Kanada eingeführt. Edelman plant den Einsatz signifikanter Ressourcen für die fortgesetzte Expansion der Plattform Edelman Smithfield in wichtigen Märkten auf der ganzen Welt.

Über Edelman

Edelman ist ein globales Kommunikationsunternehmen, das mit Firmen und Organisationen zusammenarbeitet, um ihre Marken und ihren Ruf zu entwickeln, zu fördern und zu schützen. Unsere 6.000 Mitarbeiter in mehr als 60 Büros erarbeiten Kommunikationsstrategien, die unseren Kunden das Selbstvertrauen geben, zu führen, mit Überzeugung zu handeln und das nachhaltige Vertrauen ihrer Stakeholder zu gewinnen. Gewürdigt wurden wir mit dem Cannes Lions Grand Prix für PR, der A-List 2019 von Advertising Age, als globale digitale Agentur des Jahres 2018 vom Holmes Report und fünfmal von Glassdoor als bester Arbeitgeber. Seit unserer Gründung im Jahr 1952 sind wir ein unabhängiges, familiengeführtes Unternehmen. Spezialunternehmen von Edelman sind Edelman Data x Intelligence (Forschung, Daten) und die United Entertainment Group (Unterhaltung, Sport, Lifestyle).

Über Edelman Smithfield

Edelman Smithfield ist eine Boutique-Firma für Finanzkommunikation, die sich auf die Finanzmärkte und strategische Situationen spezialisiert und über die volle Reichweite und die Ressourcen von Edelman verfügt. Das Team von Edelman Smithfield umfasst rund 250 BeraterInnen in mehr als 25 Städten und 15 Ländern und betreut einen ausgedehnten Kundenstamm von Top-Organisationen in der ganzen Welt. www.EdelmanSmithfield.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20220725005323/de/

Contacts:

Medien

Michael Bush (USA)

Michael.Bush@edelman.com

Kayleigh Ryan (EMEA)

Kayleigh.Ryan@edelman.com

Neeraj Khanna (APAC)

Neeraj.Khanna@edelman.com