FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax weitet seinen leichten Rückschlag am Dienstag wohl zunächst etwas aus. Der Broker IG indizierte den Leitindex rund zweieinhalb Stunden vor dem Handelsbeginn 0,2 Prozent niedriger auf 13 182 Punkte. In der Vorwoche hatte er sich noch deutlich erholt.

Die Anleger hielten sich zurück angesichts einer bewegten Woche mit jeder Menge Geschäftszahlen wichtiger Unternehmen, aktueller Wirtschaftsdaten und der US-Leitzinsentscheidung, erklärte Marktanalyst Jeffrey Halley vom Broker Oanda. Aktienkurse, Währungen und Öl blieben in ihrer Handelsspanne, nur der Bitcoin zeige etwas mehr Leben.

Etwas steigende Ölpreise am Morgen führt Halley auf erneut verringerte Gaslieferungen Russlands durch Nord Stream 1 zurück. Der russische Konzern Gazprom will die Gasmenge an diesem Mittwoch von 40 Prozent auf 20 Prozent der maximalen Kapazität senken. Grund sei die Reparatur einer weiteren Turbine, hieß es./ag/mis