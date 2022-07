London (ots/PRNewswire) -Johnson Matthey (JM), ein führendes Unternehmen im Bereich nachhaltiger Technologien, arbeitet mit ClimeCo, einem globalen Unternehmen für Klimalösungen, zusammen, um die Einführung verbesserter Lösungen zur Kohlenstoffabscheidung in der Industrie zu beschleunigen. Im Rahmen einer Absichtserklärung werden die beiden Unternehmen die Hersteller von Synthesegas (zunächst Wasserstoff und Methanol) dabei unterstützen, die CO2-Emissionen aus bestehenden Prozessen um bis zu 95 % zu reduzieren.Die Kombination der einzigartigen Fähigkeiten von JM in der Technologieentwicklung und -einführung mit dem Fachwissen von ClimeCo in Bezug auf ESG-Strategien und regulatorische Analysen wird es den Synthesegasproduzenten ermöglichen, unmittelbare Fortschritte bei komplexen Kohlenstoffproblemen zu erzielen, indem sie die Entwicklung der Projektwirtschaft unterstützen, das Risiko für Dekarbonisierungsprojekte verringern und einen Mechanismus bereitstellen, um validierte CO2-Emissionsreduzierungen zu erzielen und Compliance-Gutschriften auf vielen staatlich unterstützten Kohlenstoffmärkten zu erzeugen. Gemeinsam werden sie Kunden in die Lage versetzen, fundierte Entscheidungen über die Zuweisung von Kapital für den Einsatz der CLEANPACE-Lösungen von JM zu treffen, die Emissionsreduzierung zu beschleunigen und ihre Anlagen gegen die steigenden Kosten für Kohlenstoff abzusichern.Die Hersteller von Synthesegas sind für etwa 70 % der CO2-Emissionen im Chemiesektor verantwortlich. Die Möglichkeit für JMs Low Carbon Solutions, die bestehende Technologie in über 150 grauen Wasserstoffanlagen allein in Europa und Nordamerika einzusetzen, könnte die CO2-Emissionen bis 2030 um über 100 Millionen Tonnen pro Jahr reduzieren. Dies entspricht den jährlichen Treibhausgasemissionen von etwa 40 Millionen Autos. Dies ist ein adressierbarer Markt von 1 bis 2 Milliarden Pfund, und kohlenstoffarme Lösungen sind ein wichtiger Wachstumsfaktor für JM."Unternehmen auf der ganzen Welt stehen unter dem Druck, Kohlenstoffemissionen zu reduzieren und Netto-Null-Ziele zu erreichen", sagt Jane Toogood, Geschäftsführerin von Catalyst Technologies bei JM. "Durch strategische Partnerschaften können wir unseren Kunden abgerundete und vollständige Lösungen anbieten. Durch die Zusammenarbeit mit ClimeCo werden wir es Branchen wie der Chemie- und Raffineriebranche, die auf Synthesegas angewiesen sind, ermöglichen, die rechtlichen Rahmenbedingungen schnell zu verstehen, Kapitalentscheidungen für Dekarbonisierungsprogramme zu beschleunigen und bewährte Technologielösungen, die schon heute Wirkung zeigen können, problemlos einzusetzen, um eine sauberere Welt zu schaffen.""Um die Dekarbonisierung zu erreichen, steht die Industrie vor einer Reihe komplexer regulatorischer und finanzieller Hürden", sagt Bill Flederbach, CEO und Präsident von ClimeCo. "Diese Allianz, die das Fachwissen von ClimeCo im Bereich der Regulierungsanalyse und die führende Rolle bei der Schaffung von Umweltkrediten und -transaktionen nutzt, unterstützt Interessengruppen in schwer abbaubaren Industriesektoren durch die Identifizierung technisch und wirtschaftlich tragfähiger Dekarbonisierungspfade und hilft ihnen, über konzeptionelle Studien hinauszugehen und Technologielösungen einzusetzen, die schon heute etwas bewirken."Hinweise an die Redaktion:Informationen zu JMJohnson Matthey ist ein weltweit führender Anbieter von nachhaltigen Technologien, die eine sauberere und gesündere Welt ermöglichen. Seit über 200 Jahren setzen wir uns für Innovationen und technologische Durchbrüche ein und verbessern die Leistung, Funktion und Sicherheit der Produkte unserer Kunden. Unsere Wissenschaft hat weltweite Auswirkungen auf Bereiche wie emissionsarmer Verkehr, Energie, chemische Verarbeitung und die möglichst effiziente Nutzung der natürlichen Ressourcen unseres Planeten. Heute arbeiten rund 15.000 Fachleute von Johnson Matthey mit unserem Netzwerk von Kunden und Partnern zusammen, um die Welt um uns herum wirklich zu verändern. Weitere Informationen finden Sie unter www.matthey.com.Inspiring science, enhancing lifeInformationen zu ClimeCoClimeCo ist ein weltweit tätiges Unternehmen, das sich auf Investitionen, die Entwicklung und den Handel mit Umweltrohstoffen sowie auf die Beratung zu Umweltmärkten, einschließlich Treibhausgasen und erneuerbarem Erdgas und Energie, konzentriert. Sie stehen an der Spitze eines spannenden Wandels, da globale Unternehmen, Regierungen und Umweltschützer erkennen, dass Umweltmärkte der effizienteste Weg sind, um Umweltprobleme zu lösen. Die Bereitstellung umfassender, vertikal integrierter Lösungen macht ClimeCo zu einem einzigartigen Partner, der Kunden dabei helfen kann, ihre Umweltwerte zu maximieren und gleichzeitig ihren Einfluss auf die Nachhaltigkeit zu verstärken, um die Umwelt-, Sozial- und Governance-Ziele (ESG) zu erfüllen.Pressekontakt:Surinder Sian,jmpr@matthey.com; +44 (0)207 269 8001Original-Content von: Johnson Matthey, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/18515/5281541