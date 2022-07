DJ PRESSESPIEGEL/Unternehmen

UNIPER - Der Bund soll im Aufsichtsrat des von ihm geretteten Energiekonzerns Uniper eine angemessene Vertretung bekommen. Als eine Kontrolleurin im Gespräch ist Claudia Kemfert, die Energieexpertin des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW), wie die Rheinische Post aus Berliner Kreisen erfuhr. Uniper verwies auf Anfrage der Redaktion darauf, dass dies eine Angelegenheit des Aufsichtsrates sei. "Es sind noch keine Entscheidungen gefallen", sagte der Sprecher des Bundeswirtschaftsministeriums der Redaktion. (Rheinische Post)

LUFTHANSA - Verdi-Verhandlungsführerin Christine Behle hat angekündigt, nach dem ganztägigen Warnstreik bei der Lufthansa an diesem Mittwoch eine harte Linie bei den Tarifverhandlungen mit dem Konzern zu verfolgen. "Die Stimmung unter den Beschäftigten ist extrem schlecht, ihre Wut auf den Konzern ist riesig. Das gilt nicht nur für die Gewerkschaftsmitglieder", sagte Behle. "Deshalb ist die Streikbereitschaft sehr groß." (Stuttgarter Zeitung und Stuttgarter Nachrichten)

VW/PORSCHE - Der neue Porsche-Gesamtbetriebsratsvorsitzende Harald Buck begrüßt den geplanten Wechsel an der Spitze des Volkswagen-Konzerns von Herbert Diess zu Oliver Blume. "Dass der Teamplayer Oliver Blume dem Konzern gut tut und eine andere Umgangskultur hineinbringt, das glaube ich persönlich schon", sagte Buck. Blume habe bei Porsche eine hohe Akzeptanz - nicht nur bei den Führungskräften, sondern auch in der gesamten Belegschaft. "Deswegen sind wir froh, dass man jetzt eine Konstellation gefunden hat, in der er bei uns bleiben kann." Buck ist der Ansicht, dass sich beide Spitzenjobs bei VW und Porsche auf Dauer miteinander vereinen lassen. (Stuttgarter Zeitung und Stuttgarter Nachrichten)

SAP - Der Softwarehersteller will für seine Cloud-Dienste eine automatische Preiserhöhung einführen. Die Gebühren sollen jedes Jahr um 3,3 Prozent steigen, wie es in Vertragsbedingungen heißt, die der Konzern vor einigen Wochen ohne Ankündigung veröffentlicht hat. Das hört sich nach nicht viel an, summiert sich mit der Zeit aber zu einem erheblichen Aufschlag: Bei einem Fünf-Jahres-Vertrag sind es rund 18 Prozent. Dazu kommen noch mögliche andere Listenpreiserhöhungen. Damit zieht der Softwarehersteller den Ärger der Kunden auf sich. (Handelsblatt)

KPMG - KPMG wurde mit 14,4 Millionen Pfund die bisher höchste Geldstrafe in Großbritannien auferlegt, weil sie die Aufsichtsbehörde bei Prüfungen des zusammengebrochenen Outsourcers Carillion und eines anderen britischen Unternehmens, Regenersis, vorsätzlich in die Irre geführt hat. Die Geldbuße wurde von einem Tribunal verhängt, das feststellte, dass die Big-Four-Firma dem Financial Reporting Council falsche und irreführende Dokumente und Informationen vorgelegt hatte. (Financial Times)

