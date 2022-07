Novakid, eine in Europa führende Online-Englischschule für Kinder, hebt das Lernen von Englisch als Zweitsprache mit interaktiven und immersiven Lernangeboten auf ein neues Level. Das Unternehmen steigert im ersten Halbjahr 2022 weltweit seine Präsenz, in der DACH-Region vor allem in Deutschland.

Während dem ersten Halbjahr 2022 hat Novakid seine Position in 49 Märkten auf der ganzen Welt gestärkt. Eine zentrale Aussage der jetzt vorgelegten Halbjahreszahlen 2022 ist, dass der europäische Markt neben der APAC-Region einer der wichtigsten Wachstumstreiber für das EdTech-Unternehmen aus Kalifornien ist. Das bestehende Kundenportfolio erreicht in Europa inzwischen einen Anteil von 69 an Novakids Gesamtmarkt. Eindrucksvoll ist das Wachstum in den asiatischen Ländern, zudem in Deutschland. Hier konnte Novakid die Anzahl seiner Schüler*innen um 30 innerhalb der letzten sechs Monate steigern. Die Gesamtzahl der Schüler*innen weltweit ist im Vergleich zum gleichen Zeitraum 2021 um 48 gestiegen, während gleichzeitig die Zahl der zahlenden Schüler*innen um 63 zunahm.

Die Anzahl der über die Novakid proprietären Software abgehaltenen Englischstunden für Kinder zwischen 4 und 12 Jahren erreichte im ersten Halbjahr 2022 insgesamt 2,8 Millionen Unterrichtsstunden, das sind 15 mehr als alle im Jahr 2021 abgehaltenen Stunden (2,4 Millionen Stunden). Zu Spitzenzeiten wurden auf der Lernplattform bis zu 1.400 Unterrichtsstunden gleichzeitig abgehalten.

Novakid hat außerdem seine Lehrkräfte auf fast 2.700 englische Muttersprachler und muttersprachnahe Tutoren aufgestockt. Das Unternehmen hat die Qualifikation seiner Lehrkräfte weiter verbessert, indem es eine Vielzahl von Webinaren und Schulungen ins Leben gerufen hat.

130.000 Schüler*innen besuchten im 1. Halbjahr 2022 die Novakid Magic Academy

Das Hauptaugenmerk von Novakid lag im ersten Halbjahr 2022 auf der Weiterentwicklung von erstklassigen und innovativen Lerninhalten zum Erlernen der englischen Sprache. Seit der Einführung der Novakid Game World mit Veröffentlichung der ersten auf Geschichten basierenden Lernumgebung, der Magic Academy, hat Novakid diesen Lehrplan innerhalb von sechs Monaten mit über 130.000 Schülern aller Altersgruppen und Sprachniveaus umgesetzt.

Das spielerische Englischprogramm hat seine besondere Leistungsfähigkeit auf die Lernergebnisse der jungen Studenten bewiesen: Die durchschnittliche Lernleistung ist nach mindestens vier Monaten Unterricht um 12 höher, was zu einer um 39 besseren Lernleistung der Schüler*innen führt, die sich für den ESL-Kurs Level I der Novakid Magic Academy angemeldet haben.

Weiterentwicklung neuer innovativer Sprachlern-Lösungen für Kinder und Teenager

Ziel von Novakid ist, das Erlernen einer Zweitsprache spielerisch und höchst wirksam zu gestalten. Daher investiert das Unternehmen in innovative proprietäre Software. Derzeit werden Sprach-zu-Text-Lösungen und eine Software zur Erkennung von Emotionen entwickelt, um die unterrichtsinterne Analyse zu verbessern, die auf fortschrittlicher Learning Analytics basiert. Novakid hat zudem einen interaktiven Kurs für Teenager entwickelt, der mit Gesprächsrunden (Time2Talk) und virtuellen Reisen den Interessen von Teenagern entspricht.

Mehrere wichtige EdTech- und Startup-Auszeichnungen im ersten Halbjahr 2022 erhalten

In Deutschland erhielt Novakid von Focus das Deutschland Test-Siegel für interaktive und benutzerfreundliche Software, die E-Learning sicher, einfach und verständlich für junge Schüler*innen macht. In der Studie "Die Besten für Familien" von Bild am Sonntag erhielt Novakid die Bewertung "Höchste Zufriedenheit". Novakid wurde des Weiteren das zweite Jahr in Folge in die jährliche GSV EdTech Top 150 Liste der führenden privaten Unternehmen im Bereich des digitalen Lernens aufgenommen. Als Finalist was das Unternehmen bei den EdTech Digest Awards 2022 in der Kategorie 'Best Language Learning Solution' gelistet.

Bei den EdTech Breakthrough Awards wurde Novakid zum Gewinner der Kategorie "Overall Language Learning Company of the Year" gewählt. Die Analysten untersuchten die Arbeit von mehr als 80 in Europa tätigen Online-Schulen. Die Experten bewerteten die Anzahl der aktiven Schüler*innen und deren Zufriedenheit mit dem Bildungsprozess, das Niveau der Ausbildung und Erfahrung der Lehrer sowie die Preise auf der Plattform.

"Um auf den wettbewerbsintensiven internationalen EdTech- und ESL-Märkten erfolgreich agieren zu können, benötigen Unternehmen starke Diversifizierungsstrategien, insbesondere in Zeiten sozialer und wirtschaftlicher Unsicherheit. Aus diesem Grund lag unsere Priorität in der ersten Jahreshälfte 2022 auf neuen Wachstumsregionen, in denen das Online-Sprachenlernen durch die massive Digitalisierung der Bildung in den letzten Jahren vorangetrieben wurde. Nach meinem Verständnis muss das Wachstum mit Produkterweiterung und Innovation kombiniert werden. Wir führten unseren neuen spielerischen, auf Geschichten basierenden Lehrplan für Englisch, die Novakid Game World, für alle Schüler während des ersten Halbjahres 2022 ein der garantiert, dass die auf Engagement beruhende Methodik, die Schüler*innen zu besseren Sprachkenntnissen führt. Die hervorragenden Ergebnisse unserer jungen Englischschüler sind der größte Erfolg für Novakid", kommentiert Max Azarov, Mitbegründer und CEO von Novakid.

Die Marke Novakid begeistert Kinder und Eltern

Mit fortschrittlichen Methoden zum Erlernen einer Zweitsprache begeistert Novakid seine Zielgruppen in allen Märkten rund um den Globus. Auch im Marketing beschreitet Novakid vielfältige Wege zur Ansprache seiner Nutzergruppen: Das Unternehmen hat erst kürzlich sein erstes Buch "Magic Academy" in 12 Sprachen veröffentlicht. Novakid hat zudem 12 Kinder aus verschiedenen Ländern als Markenbotschafter ausgewählt und mit ihnen einen virtuellen Video-Chor gegründet. Die Ergebnisse des 'Happy' Flashmobs-Video: Über 1,5 Mio. Aufrufe auf Youtube. Um neue Fürsprecher für Novakid zu gewinnen, startete das junge EdTech-Unternehmen seine eigene Monetarisierungskampagne mit Partnern und Influencern.

Novakid The right place to start

Über Novakid

Novakid ist eine Online-Englischschule für Kinder, die 2017 im Silicon Valley (USA) von Max Azarov, Dmitry Malin und Amy Krolevetskaya gegründet wurde. Über 2.000 erfahrene und qualifizierte Lehrkräfte geben über die von Novakid entwickelte interaktive Online-Plattform Englischunterricht für Kinder zwischen 4 und 12 Jahren. Im Jahr 2021 fanden über 2,4 Millionen Unterrichtsstunden statt, mit ca. 70.000 aktiven Schüler:innen. Insgesamt nutzen mehr als 500.000 Kund:innen die Novakid-Plattform. In Deutschland lernen 1 der Kinder zwischen 4 und 12 Jahren bei Novakid Englisch. 90 der Nutzer:innen würden Novakid weiterempfehlen (NPS Score).

Das Novakid-Bildungsprogramm für Englisch als Zweitsprache (ESL) entspricht dem Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmen (CEFR) und wurde unter Berücksichtigung der individuellen Interessen und des Alters der Kinder entwickelt. Novakid nutzt Gamification- und Virtual-Reality-Technologien, um eine englischsprachige Umgebung zu schaffen und hilft Kindern auf der ganzen Welt, Englisch auf unterhaltsame und spielerische Weise zu lernen. Die einzigartige Novakid-Fortschrittsbewertungsmethode (über 1500 Parameter, A/B-Tests und andere Komponenten eines datengesteuerten Ansatzes) sorgt für hervorragende Ergebnisse bei Schüler:innen. Das Programm lässt sich an die individuellen Bedürfnisse und Interessen jedes Kindes anpassen.

Laut J'son Partners Consulting (2021) ist die Novakid ESL-Plattform führend in ihrem Segment in Europa. 2021 wurde Novakid von The Orgunter den Top 50 der aufstrebenden Unternehmen im Bereich Bildungstechnologie aufgeführt. HolonIQ nahm Novakid 2021 in die Liste der 100 vielversprechendsten Start-ups aus Europa auf. Im Juni 2022 wurde Novakid im Rahmen des EdTech Breakthrough Awards 2022 zum Gewinner in der Kategorie "Overall Language Learning Company of the Year" gekürt. Im Magazin Focus wurde Novakid im Rahmen einer Umfrage zur Bewertung von 194 Dienstleistern, an der 25.529 Kunden teilgenommen haben, zu einer der besten Online-Lernplattformen in Deutschland gewählt. (Das Passwort für den Link lautet FOC2022)

Der Hauptsitz von Novakid befindet sich in San Francisco (USA). Das Unternehmen beschäftigt weltweit 500 Mitarbeiter:innen in 49 Ländern. CEO ist Max Azarov.

Web: https://www.novakidschool.com; https://www.novakid.de

